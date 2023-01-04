Байден заявил, что США рассматривают возможность поставок Украине БМП Bradley

Администрация США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе разговора с журналистами в штате Кентукки, передает агентство Bloomberg.

У главы государства поинтересовались, рассматривает ли Вашингтон возможность поставки Киеву таких БМП.

«Да», — сказал в ответ американский лидер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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