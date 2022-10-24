В МИД России отреагировали на возможность применения Украиной «грязной бомбы»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разберется до конца в вопросе намерения Киева устроить провокации с использованием «грязной бомбы». Об этом дипломат сообщил по ходу пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министр подчеркнул, что российская сторона имеет интерес не допустить подобной жуткой провокации.

«То, что говорят наши западные партнеры публично, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Зеленского и его режима, не означает обязательно, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать представленную нами информацию», — отметил глава российского МИД.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что российская сторона планирует обсудить в Организации Объединенных Наций вопрос возможной подготовки Украиной провокаций с использованием «грязной бомбы». По словам министра, «это не пустое подозрение», так как, по его словам, существует информация, которая перепроверялась Москвой по соответствующим каналам.

24 октября Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай применения украинской армией этого вида вооружений.