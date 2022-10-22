В США считают, что планы России по экспорту Су-57 и Су-75 «лежат в руинах»

close
100%
Андрей Катаев/РИА «Новости»

Планы России по продаже иностранным заказчикам истребителей пятого поколения Су-57 и Су-75 «лежат в руинах», сообщает Defense News.

Допускается, что экспортные варианты Су-57 вряд ли появятся до конца 2020-х годов.

Defense News напоминает, что закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» затруднил приобретение российских боевых самолетов Египтом, Алжиром и Индонезией.

Ранее в США выразили мнение, что в США считают, что Су-57 мог поставить мировой рекорд по дальности уничтожения целей.

До этого на Западе заявили, что Су-57 не только уничтожает цели на Украине, но и пробивает бреши в западных мифах о себе.

Также в Китае выразили мнение о том, что выдающиеся характеристики и сверхманевренность Су-57 могут обеспечить Москве серьезное преимущество перед противником в ходе спецоперации на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть