Планы России по продаже иностранным заказчикам истребителей пятого поколения Су-57 и Су-75 «лежат в руинах», сообщает Defense News.

Допускается, что экспортные варианты Су-57 вряд ли появятся до конца 2020-х годов.

Defense News напоминает, что закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» затруднил приобретение российских боевых самолетов Египтом, Алжиром и Индонезией.

Ранее в США выразили мнение, что в США считают, что Су-57 мог поставить мировой рекорд по дальности уничтожения целей.

До этого на Западе заявили, что Су-57 не только уничтожает цели на Украине, но и пробивает бреши в западных мифах о себе.

Также в Китае выразили мнение о том, что выдающиеся характеристики и сверхманевренность Су-57 могут обеспечить Москве серьезное преимущество перед противником в ходе спецоперации на Украине.