Венгрия планирует одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до середины декабря

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами заявил, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны должен ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца середины декабря, передает ТАСС.

«Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения [о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] будет стоять на повестке дня во время осенней сессии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 25 октября делегация Финляндия в турецкой Анкаре обсудит вопросы членства страны в Североатлантическом альянсе и экстрадиции в Турцию членов террористических организаций. По данным журналистов, должностные лица финского министерства юстиции встретятся с коллегами из Турции. Отмечается, что в ходе этих переговоров турецкая сторона повторит свой запрос к финской делегации об экстрадиции членов FETO и Рабочей партии Курдистана, признанных в Турции террористическими.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, но Турция заблокировала процесс вступления стран в организацию, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать подозреваемых в терроризме и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.