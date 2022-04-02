Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о начале штурма завода в Мариуполе, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, наступление проводится под руководством командира полка Замида Чалаева, а задача по зачистке территории предприятия сложная, но выполнимая. Кроме того, солдаты республики имеют опыт после многочисленных спецопераций по уничтожению международных террористов.

«Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят» ,— написал Кадыров.

Ранее Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПЗРК Javelin на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.

31 марта Кадыров заявил, что Мариуполь уже «на 90–95%» освобожден от «бандеровских отморозков и нациков». По его словам, в город «постепенно возвращается жизнь».