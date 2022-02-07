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Корабли Северного флота РФ вошли в Средиземное море

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Отряд боевых кораблей Северного флота вошел в Средиземное море, где примет участие в межфлотском учении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СФ.

«Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив», — рассказали в СФ.

В ближайшее время корабли Северного флота примут участие в межфлотском учении, которое пройдет в акватории Средиземного моря. Военные будут отрабатывать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

4 февраля сообщалось, что шесть БДК (больших десантных кораблей) военно-морского флота России прибыли в сирийский порт Тартус в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль.

В январе военные России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР. Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим на истребителях Су-34, Су-35 и самолетах дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сирийские — аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска на истребителях Миг-23 и Миг-29.

Военные Сирии контролировали воздушное пространство и обеспечивали истребительное прикрытие, а российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям.

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