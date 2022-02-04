Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами, поражающими цели «за спиной»

Источник в авиастроительной отрасли рассказал РИА «Новости», что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта. Уточняется, что они могут перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».

Построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М впервые «увидел небо» 12 января. Он совершил 30-минутный полет.

У нового борта — модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионика, новые системы управления вооружением.

На бомбардировщике установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, позволяющая ему применять для самообороны множество типов ракет: «воздух-воздух», «земля-воздух» и ракеты обратного старта. Они с помощью хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере. Решение о таком боекомплекте было принято из-за малой маневренности бомбардировщика.

Ранее в США прокомментировали полет первого российского Ту-160М. По данным издания The Drive, самолет можно использовать в дальних миссиях, в том числе в Сирии. Также бомбардировщик может быть оснащен крылатыми ракетами большой и средней дальности, отмечают журналисты.