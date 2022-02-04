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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе

Депутат Рады Кива: Зеленский готовит провокацию в Донбассе для развязывания войны с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться на то, чтобы при помощи Запада устроить провокацию в Донбассе, которая может привести к масштабной войне на территории страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Для Зеленского и его труппы «95 квартала», называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый — сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй — совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», — написал Кива.

Парламентарий выразил мнение, что если в случае агрессии Киева в Донбассе в страна начнется масштабная война при участии России, при этом Зеленский в таком случае сбежит в Великобританию со своим окружением и создаст «правительство в изгнании».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не используют термин «неминуемый» в отношении возможного «вторжения» на Украину.

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