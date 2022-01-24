Байден пока не решил, какие войска отправлять в Европу

Администрация президента США Джо Байден пока не определилась с составом войск для отправки в Европу в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины, сообщает CNN со ссылкой на американских должностных лиц.

По информации телеканала, американский лидер обсуждал в ходе совещания с членами высшего военного руководства страны возможность наращивания американского военного контингента в странах Прибалтики и Восточной Европы.

Ранее госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии одобрил поставки вооружения американского производства Украине. Прибалтийские союзники США по НАТО теперь могут передавать Украине оружие американского производства, такое как противотанковые средства и ракеты класса «земля-воздух».

Решение было принято в связи с обострением ситуации с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что «в связи с угрозой многофронтового вторжения российских войск» на Украину США также начнут в ближайшие дни поставку ей противотанковых ракет, боеприпасов и другого вооружения на сумму $200 млн.

Кроме того, прибалтийские страны ранее запросили у своих союзников по НАТО усиления военного контингента. Так, стало известно, что Великобритания направит в соседние с Украиной Эстонию, Латвию, Литву и Польшу своих военных для «сдерживания» России.