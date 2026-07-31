«Это критично для ВСУ». Российские военные ударили по американскому заводу БПЛА в Киеве

Уничтоженное ударами ВС России 26 июля предприятие по выпуску ударных беспилотников в Киеве принадлежало зарегистрированной в США компании Terminal Autonomy, пишет британская газета The Guardian. По данным издания, на заводе выпускались дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, предназначенные для ударов по целям в глубине российской территории. Эксперты считают, что поражение предприятия может снизить возможности ВСУ по дальним атакам.

Уничтоженное ударами Вооруженных сил РФ 26 июля предприятие в Киеве, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, принадлежало американской компании Terminal Autonomy, сообщает британская газета The Guardian.

По данным источников издания, зарегистрированная в штате Делавэр компания Terminal Autonomy занималась производством высокоточных ударных БПЛА, предназначенных для атак по целям в глубине российской территории . Беспилотники оснащались системами наведения, способными работать в условиях радиоэлектронных помех.

«Термин «Terminal Autonomy» относится к заключительной фазе атаки дрона-камикадзе, когда искусственный интеллект берет на себя управление оружием после того, как силы обороны создают помехи радиоволнам или мобильной связи», — поясняет The Guardian.

Компания была зарегистрирована в США в 2023 году. На ее сайте утверждается, что Terminal Autonomy разрабатывает управляемые искусственным интеллектом барражирующие и высокоточные боеприпасы, которые уже якобы применяются на Украине.

Завод компании был уничтожен в ходе группового удара Вооруженных сил РФ 26 июля. Тогда в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Киеве был поражен завод «Смарт интеллиджент систем», выпускавший беспилотники и комплектующие к ним.

Кроме того, отмечали в Минобороны РФ, удар был нанесен по месту сборки и хранения БПЛА на юго-западе Киева, где при участии специалистов украинско-американской компании ежемесячно производилось до 1 тыс. беспилотников. Речь идет об ударных дронах AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet, а также разведывательных RQ-100 Scout.

The Guardian отмечает, что компания Terminal Autonomy и министерство обороны Украины отказались от официальных комментариев.

Что говорят эксперты?

Экс-сотрудник разведки США и военный аналитик Энтони Винчи, заявил, что Вооруженные силы РФ наносят удары по подобным целям не принимая во внимания, каким странам они могут принадлежать.

«Россиянам все равно, кому принадлежит производственное предприятие. Оно по-прежнему остается целью. Им все равно, американское оно или чье-то еще», — приводит слова эксперта The Guardian.

Винчи добавил, что схожая судьба постигнет и заводы по производству ракет к системам Patriot, размещения которых на Украине добиваются в Киеве.

«Я действительно считаю, что если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производились в Украине, русские нацелились бы на этот производственный объект», — сказал Энтони Винчи.

В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что уничтожение завода Terminal Autonomy в Киеве, подорвет способность ВСУ наносить удары вглубь России.

«Их возможности по террористическим атакам вглубь российской территории сокращаются вкупе с тем, что мы фактически отрезаем [Украину] от моря, а это еще и, естественно, удар по основному логистическому каналу для киевского режима. И все это все совместно. Естественно, что это критично для ВСУ», — отметил он.

По его словам, производственные мощности по выпуску БПЛА являются основными целями для Вооруженных сил России.

«Приоритетные цели сейчас — это производственные мощности по выпуску беспилотников, ракет, а также ремонтные предприятия... Все, что связано с дроновыми ударами. Эти предприятия сейчас и эти производственные площади в приоритете для наших ударов. Соответственно, и это предприятие оказалось в этом списке», — сказал аналитик.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что удары ВС РФ также создали серьезную угрозу для внешней торговли Украины, которая играет важную роль в экономике страны. По его мнению, судоходство из Одессы теперь сопряжено с высокими рисками, из-за чего участники рынка могут отказаться от выхода в море.

Эксперт также предположил, что восстановить разрушенную портовую инфраструктуру в короткие сроки не удастся.

«Украинцы рассчитывают на румынский порт Констанца, но он чисто физически не сможет работать только для Киева. Кроме того, возникает вопрос рисков для судовладельцев, которых теперь ожидает не только бурное Черное море», — пояснил Меркурис.