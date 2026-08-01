Welt: удар по заводу в Киеве напомнил Западу о законных целях ВС РФ

Уничтожение завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy в Киеве напомнило Западу о законных целях Вооруженных Сил России (ВС РФ). Об заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Это все будет атаковано. <…> Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — пояснил он.

По словам Ваннера, такая же участь ждет и иностранных военных, если Запад все же решиться разместить свой контингент на Украине.

»... следует предположить, что эти подразделения будут уничтожены российскими силами», — предупредил журналист.

Накануне британская газета The Guardian сообщила, что уничтоженное 26 июля ВС РФ в Киеве предприятие, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, принадлежало американской компании Terminal Autonomy.

По данным источников издания, зарегистрированная в штате Делавэр компания Terminal Autonomy занималась производством высокоточных ударных БПЛА, предназначенных для атак по целям в глубине российской территории. Беспилотники оснащались системами наведения, способными работать в условиях радиоэлектронных помех.

Эксперты полагают что поражение предприятия может снизить возможности ВСУ по дальним атакам.

Ранее в Госдуме заявили о превентивном ударе по Украине из-за планов ракетного удара по Москве.