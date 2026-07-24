Маск: конфликт на Украине завершится, если Запад пойдет на уступки России

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уступки в пользу России позволят завершить военный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Москва не отведет свои войска, а Украина не вернет утраченные территории. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала Маску отключить Starlink на территории Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Боевые действия на Украине можно завершить только уступками в пользу России, заявил американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск интервью The Economist.

«На самом деле нужно пойти на уступки России. Не потому что я занимаю пророссийскую позицию, я просто смотрю на вещи прагматично. Или люди будут умирать годами и ничего не будет достигнуто. Это именно то, что произошло»,

— сказал он.

Макс обратил внимание на большое количество «необоснованного оптимизма» по поводу того, что Россия должна отвести войска. Однако это «нереалистичный» сценарий, заметил бизнесмен.

«Меня довольно сильно раздражают эти изысканные дипломаты, у которых на ужин семь блюд в фешенебельных местах , пока люди умирают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска. Россия не отступит», — подчеркнул Маск.

Собеседник издания выразил уверенность, что Украина не вернет утраченные территории.

«Этого не произойдет», — резюмировал он.

На интервью Маска кратко отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — отметила она в своем Telegram-канале.

Starlink — глобальная спутниковая система связи, созданная компанией Маска SpaceX. Она обеспечивает широкополосным интернетом пользователей по всему миру. ВСУ активно применяют Starlink в зоне боевых действий. Терминалы, которые Украины получает от западных партнеров, регулярно уничтожаются российскими войсками.

23 июня председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журналу «Национальная оборона» призвал «вырубить» систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы украинская армия не могла их использовать.

Компромиссы как камень преткновения

7 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен вывести украинские войска из регионов России.

«Он [Зеленский] по-прежнему может остановить войну, приняв очень ответственное решение — вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими регионами, признать де-факто сложившуюся ситуацию де-юре»,

— отметил он.

В таком случае боевые действия завершатся «на следующий день», добавил официальный представитель Кремля.

Однако глава офиса президента Украины Кирилл Буданов исключил возможность каких-либо уступок со стороны Киева.

«Никаких территориальных компромиссов не будет», — отметил он.

Аналогичные заявления неоднократно делал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Официальную позицию Киева также разделяют в странах Евросоюза. В частности, на прошлой неделе министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в статье для «РБК-Украина» заявил, что, ЕС не может согласиться «ни на одну уступку», которая подрывает суверенитет страны.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не разделяет точку зрения, согласно которой уступки России способны положить конец конфликту на Украине.

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова»,

— приводит его слова Clash Report в социальной сети X.

В конце мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз в случае начала переговоров по Украине намерен добиться ограничения Вооруженных сил России и будет требовать «вывода российских войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией, вероятно, Южную Осетию и Абхазию. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные требования «идиотскими».