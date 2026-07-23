«У нас два пути»: Зеленский рассказал о новых предложениях США по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущей зимой у страны есть два пути: прекращение конфликта с Россией или его продолжение и эскалация.
«У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь — <...> чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен. Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива <...> — это война», — отметил он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.
Украинский лидер уточнил, что США подготовили несколько новых предложений по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, уже на следующей неделе он может отправиться в Вашингтон для обсуждения этих инициатив. Кроме того, американская сторона также намерена показать эти предложения Москве.
«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас», — сказал президент Украины.
Новые идеи
Слова Зеленского прозвучали на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио, который после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле сказал, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.
«Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», — отметил чиновник.
Рубио также подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы Москва и Киев заключили мирную сделку. По его словам, президент США Дональд Трамп считает войну глупой и бессмысленной.
«И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем для этого силу и влияние США. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она представится», — добавил американский госсекретарь.
Россия готова к продолжению контактов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возобновившиеся обсуждения урегулирования украинского конфликта, заявил, что между Россией и США есть контакты по Украине.
«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — подчеркнул он.
При этом Песков выразил надежду, что российская и американская стороны смогут в скором времени продолжить очные контакты, когда переговорщики США «будут посвободнее» и смогут приехать в Москву.
«Мы остаемся открытыми для переговорного процесса, но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Почему снова заговорили об урегулировании?
«Страна.ua», анализируя заявления последних дней, отметила, что возобновление переговорного трека, судя по всему, было инициировано Киевом и его западными партнерами в лице европейских политиков и Республиканской партии США. Они, как пишет издание, выступают против договоренностей, которые были достигнуты, в Анкоридже, и продвигают альтернативный вариант завершения конфликта — прекращение огня по линии фронта с последующим размещением иностранных войск на территории Украины
«Их стратегия, к реализации которой они приступили в этом году, заключалась в том, чтобы через кампанию массированных ударов по российским тылам <...> с одной стороны, показать Трампу, что «идет перелом войны в пользу Украины». С другой стороны, по мнению Киева и Европы, большие потери от ударов должны побудить и Кремль пойти на уступки», — говорится в публикации.
«Страна.ua» при этом подчеркивает, что призывы к перемирию, которые звучат из уст украинских властей и их европейских союзников, формулируются так, чтобы Москва от них точно отказалась. Так как базовым сценарием для Киева и Европы остается не прекращение огня по линии фронта, а продолжение боев с целью принудить российскую сторону согласиться на гораздо худшие условия завершения конфликта.