«У нас два пути»: Зеленский рассказал о новых предложениях США по урегулированию конфликта

Владимир Зеленский заявил, что США подготовили несколько новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Зеленский допустил, что может отправиться в Вашингтон для их обсуждения уже на следующей неделе. Кроме того, американская сторона намерена также показать эти инициативы Москве. Слова Зеленского прозвучали на фоне заявления госсекретаря Марко Рубио, отметившего, что для завершения конфликта нужны новые идеи. Почему в Киеве снова заговорили о переговорах — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущей зимой у страны есть два пути: прекращение конфликта с Россией или его продолжение и эскалация.

«У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь — <...> чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен. Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива <...> — это война», — отметил он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

Украинский лидер уточнил, что США подготовили несколько новых предложений по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, уже на следующей неделе он может отправиться в Вашингтон для обсуждения этих инициатив. Кроме того, американская сторона также намерена показать эти предложения Москве.

«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас», — сказал президент Украины.

Новые идеи

Слова Зеленского прозвучали на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио, который после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле сказал, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

«Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», — отметил чиновник.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы Москва и Киев заключили мирную сделку. По его словам, президент США Дональд Трамп считает войну глупой и бессмысленной.

«И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем для этого силу и влияние США. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она представится», — добавил американский госсекретарь.

Россия готова к продолжению контактов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возобновившиеся обсуждения урегулирования украинского конфликта, заявил, что между Россией и США есть контакты по Украине.

«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — подчеркнул он.

При этом Песков выразил надежду, что российская и американская стороны смогут в скором времени продолжить очные контакты, когда переговорщики США «будут посвободнее» и смогут приехать в Москву.

«Мы остаемся открытыми для переговорного процесса, но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Почему снова заговорили об урегулировании?

«Страна.ua», анализируя заявления последних дней, отметила, что возобновление переговорного трека, судя по всему, было инициировано Киевом и его западными партнерами в лице европейских политиков и Республиканской партии США. Они, как пишет издание, выступают против договоренностей, которые были достигнуты, в Анкоридже, и продвигают альтернативный вариант завершения конфликта — прекращение огня по линии фронта с последующим размещением иностранных войск на территории Украины

«Их стратегия, к реализации которой они приступили в этом году, заключалась в том, чтобы через кампанию массированных ударов по российским тылам <...> с одной стороны, показать Трампу, что «идет перелом войны в пользу Украины». С другой стороны, по мнению Киева и Европы, большие потери от ударов должны побудить и Кремль пойти на уступки», — говорится в публикации.