ВС России уничтожили более 90 станций Starlink под Харьковом с начала мая

Дроны 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали свыше 90 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с начала мая. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

«ВСУ потеряли свыше 90 станций Starlink с начала мая в Харьковской области», — рассказал он.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря разведывательной работе операторов. Он дает возможность нарушить обеспечение подразделений ВСУ интернет-соединением и связью с пунктами управления.

Одной из причин, по которой удается легко найти станции Starlink — плохая маскировка на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах Харьковской области, пояснил военный.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем на территории Украины. В ведомстве отметили, что ВС РФ также поразили цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров для ВСУ.

