В Госдуме назвали нацистским заявление Драпатого о россиянах

Заявление нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о том, что россияне не должны существовать, является ярким проявлением нацистского характера киевского режима. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы уже возбудили дело против него, понятно, что такие заявления все равно не останутся без внимания. Понятно, что за все такие вещи придется отвечать», — сказал парламентарий.

Чепа подчеркнул, что заявление Драпатого носит нацистский характер.

23 июля Драпатый заявил, что россияне являются «нацией, которая не имеет права на существование».

Ранее в России оценили шансы Драпатого начать контрнаступ.