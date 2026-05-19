Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Армия

Самолеты НАТО заметили близ Калининградской области

Сразу три самолета-разведчика НАТО приблизились к Калининградской области
Anna Zvereva/Police Estonia/commons.wikimedia.org

Сразу три самолета-разведчика, принадлежащих странам-членам НАТО, замечены в районе Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

В частности, над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ российского региона совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии. Сейчас самолет находится в воздушном пространстве Литвы, недалеко от госграницы России.

Также с аэродрома в румынской Констанце поднялся в воздух американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II, который только за последний месяц неоднократно бывал в районе Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Сейчас он находится недалеко от Калининградской области, двигаясь в сторону нейтральных вод Балтийского моря над Литвой и Польшей.

Еще один самолет, совершивший полет с военной базы в Эстонии — Saab 340B ISR, принадлежащий военно-воздушным силам Швеции, следует в сторону нейтральных вод Балтики. Этот самолет способен вести разведку на расстоянии до 300-400 км, заметил собеседник агентства.

Ранее депутат Чепа разъяснил судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!