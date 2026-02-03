«Вынудили»: военкор о возобновлении ударов ВС РФ по укрианской энергетике

Военный корреспондент Сергей Воробьев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удары по объектам украинской энергетики, нанесенные Вооруженными силами (ВС) России минувшей ночью после паузы.

Он обратил внимание, что Россия изначально не собиралась атаковать энергообъекты, но Киев сам вынудил ее действовать более жестко.

«Любые действия относительно инфраструктуры или вообще ведения боевых действий нужно рассматривать исключительно в контексте принуждения Украины к миру на наших условиях. Нам не нужно уничтожать Украину, мы хотим, чтобы они просто нас не трогали», — сказал Воробьев.

Журналист добавил, что удары по энергетике — это логичный с военной точки зрения шаг: оставшись без электроэнергии, противник не сможет производить дроны и другие виды вооружения, встанет его логистика, нарушится связь.

ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, сообщили в Минобороны.

Как заявили в ведомстве, нападение было совершено в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дроны.

Ранее в Госдуме объяснили возобновление ударов по энергетике Украины.