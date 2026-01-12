Эксперт раскрыл, какое «секретное оружие» использовали США при похищении Мадуро

Военные Соединенных Штатов в рамках операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали звуковое оружие, работающее либо на высоких, либо на низких частотах, что вызвало нарушения работы электронной техники. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это было звуковое оружие, низкочастотное или высокочастотное, которое било по ушам, по мозгам. Вот вместе с системами радиоэлектронной борьбы, может быть, (имел место. — «Газета.Ru») электромагнитный импульс. Это все вместе создавало вот такое ощущение — подавляло волю у людей, вызывало рвотные состояния и так далее <…> наверное, это называется акустическим оружием, можно так назвать», — подчеркнул он.

Литовкин напомнил, что американцы не раз обвиняли Россию в якобы использовании некоего звукового оружия, которое ухудшает состояние человека.

Военный эксперт добавил, что такое оружие действительно существует и оно могло быть применено в рамках операции США против Венесуэлы в начале января.

Сообщалось, что США во время венесуэльской операции применили мощное неизвестное оружие, из-за которого «голова взрывается изнутри».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Соединенные Штаты и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп заявлял о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он отмечал, что доходы будут поступать на счета под контролем Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что Трамп разрабатывает план по контролю венесуэльской нефти на годы вперед.