Маршруты, время и тактика. На Западе узнали, как США помогают Украине бить вглубь России

США с лета помогают Украине наносить удары вглубь России по энергетическим объектам, предоставляя разведданные об уязвимых местах, утверждает FT. По информации издания, Киев намерен масштабировать удары по всей российской территории. Тем временем Белый дом не признает своей вовлеченности. Однако еще в начале октября СМИ узнали о приказе Трампа подготовиться к расширению обмена разведданными с Киевом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников.

«Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов», — говорится в публикации.

По информации издания, разведданные якобы позволили поразить «важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы». Как отмечают источники FT, Вашингтон помогает Киеву определять маршруты, высоту, время и тактику полета украинских беспилотников .

США поддерживают операции Украины с лета в рамках «скоординированных действий по ослаблению Москвы» в попытке начать переговоры по урегулированию конфликта, подчеркнули источники FT.

Киев планирует «работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России», сообщили изданию представители Службы безопасности Украины. 8 октября президент Украины Владимир Зеленский согласовал операции СБУ, цель которых состоит в «уменьшении российского военного потенциала».

Тем временем Белый дом не признает своей прямой причастности к ударам Украины по российским энергетическим объектам , добавила FT.

Приказ Трампа

В начале октября стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил американским ведомствам подготовиться к обмену с Украиной разведданными, которые могут помочь ей атаковать объекты в глубине территории России.

Расширение обмена такими сведениями с Киевом показывает, что «Трамп усиливает поддержку Украины», поскольку его действия по продвижению мирных переговоров «зашли в тупик» , считает The Wall Street Journal.

FT обратила внимание, что новые разведданные позволят Киеву более эффективно выявлять российские системы ПВО и прокладывать маршруты для ударов. Таким образом, по оценке издания, вырастет эффективность ракет и дальнобойных дронов ВСУ.

Американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку.

В Вашингтоне не стали подтверждать или опровергать сообщения СМИ о возможности предоставления Украине американских разведданных для ударов вглубь России.

«Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Реакция Кремля

2 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» сообщил, что в Европе создан специальный центр, который снабжает ВСУ разведданными.

«Центр же создан специально в Европе, который, по сути, сопровождает все, что делают ВСУ. Информацией подпитывает, разведданные из космоса передает, оружие поставляет, учит. И повторяю, инструкторы принимают участие не только в подготовке, но и в выработке решений, а то и в их реализации», — подчеркнул он.

Это серьезный вызов для Москвы, но страна, армия и оборонная промышленность быстро к нему адаптировались, добавил Путин.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Вашингтон делится разведданными с Киевом в режиме реального времени.

«Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — сказал он.

Какие именно сведения передаются, можно лишь предполагать, уточнил официальный представитель Кремля. Однако, по его словам, для сбора и передачи Украине разведданных задействованы все инфраструктуры США и НАТО.