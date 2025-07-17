«Начало нового трека»: Россия передаст Украине 3000 тел военных

Песков рассказал о планах на новые переговоры с Киевом после обменов телами

Россия и Украина в рамках стамбульских договоренностей обменялись телами военнослужащих — Москва передала Киеву тысячу погибших бойцов, а взамен получила 19. Всего РФ планирует вернуть Украине около трех тысяч тел, как пообещал в июне президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявили, что после окончания процедуры надо будет определяться с датой третьего раунда переговоров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о невозможности его проведения до тех пор, пока не завершатся все обмены. Когда ждать новой встречи представителей Москвы и Киева — в материале «Газеты.Ru».

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих — Москва передела Киеву тысячу погибших бойцов и получила взамен 19. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей.

Как уточнил источник РИА Новости, Россия передаст Украине в общей сложности три тысячи тел погибших солдат ВСУ, как и обещал Владимир Путин. Состоявшийся же 17 июля обмен является «началом нового трека».

В конце июня президент РФ сообщил, что Москва готова передать Киеву еще почти три тысячи тел украинских военнослужащих. При этом передача будет зависеть от Украины, которая должна согласиться принять останки своих погибших солдат.

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Тогда представители Киева заявления Путина не комментировали. Однако 17 июля украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что вернул тысячу тел военнослужащих ВСУ. Сколько погибших российских военных Украина передала России, в штабе не уточнили.

После обмена начнутся переговоры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя начавшуюся процедуру, заявил, что по завершении обменов телами военных надо будет определяться с датой третьего раунда переговоров России и Украины.

«Предстоит еще завершить процесс обменов. Досогласования проводятся. Это в исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться, и мы ждем предложений украинской стороны [по третьему раунду переговоров], как мы неоднократно об этом говорили», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что третий раунд переговоров представителей России и Украины не состоится, пока не завершатся все обмены, о которых стороны договаривались ранее. Теперь же, как отмечает источник ТАСС, понимание по будущей встрече появилось, при этом дату переговоров еще предстоит определить.

Когда и чего ждать от третьего раунда переговоров

Песков ранее сообщал, что темой новой встречи представителей РФ и Украины может стать продолжение гуманитарных обменов, в том числе пленными.

«Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен», — говорил пресс-секретарь президента РФ.

17 июля, комментируя возможную тему встречи, Песков также отметил, что сторонам предстоит обсудить именно меморандумы по урегулированию.

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При этом политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что третий раунд вряд ли состоится раньше осени.

«Максимум, о чем сейчас можно говорить, — это вопрос обмена военнопленными. Никаких других тем на сегодняшний день нет. <…> До осени никакого прорыва на дипломатическом фронте можно не ждать», — считает эксперт.