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Появилось видео работы Су-34 на сверхмалой высоте

Наемник показал, как российский Су-34 сбросил бомбу со сверхмалой высоты
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Валентин Капустин/РИА Новости

В сети появились уникальные видеокадры, снятые англоязычным наемником, демонстрирующие применение истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне СВО. Ролик, опубликованный в Telegram-канале «Военная хроника», запечатлел пролет Су-34 на сверхмалой высоте с последующим сбросом фугасной авиабомбы с парашютной системой на позиции ВСУ.

Последовавшие за этим взрывы подтверждают попадание в цель. Примечательно, что после бомбометания Су-34 быстро набрал высоту.

На видео также зафиксирована попытка украинских зенитчиков поразить самолет ракетой. Эксперты предполагают, что видеозапись может быть архивной, учитывая применение Су-34 в режиме свободного падения бомбы. Дело в том, что сейчас ВКС России применяют бомбы с УМПК — универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют поражать цели на расстоянии 40-60 км.

В конце марта экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил посадку «на брюхо» и остался невредим. Отмечается, что подобная посадка истребителя произошла впервые. Похожий инцидент уже случался, но тогда у самолета была выпущена передняя стойка шасси.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

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