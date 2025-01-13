Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области

Российский Су-34 уничтожил опорник и личный состав ВСУ в Курской области
close
Минобороны РФ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что удар наносился по разведанным целям. Получив данные об уничтожении личного состава и опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

7 января сообщалось, что Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

8 декабря Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению ВСУ в Курской области.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами