Российский Су-34 уничтожил опорник и личный состав ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что удар наносился по разведанным целям. Получив данные об уничтожении личного состава и опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

7 января сообщалось, что Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

8 декабря Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению ВСУ в Курской области.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.