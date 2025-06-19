«Возмездие продолжается». Израиль намерен убить Хаменеи, Иран требует репараций

Спасатели эвакуируют мирных жителей на месте удара иранской ракеты в Рамат-Гане, Израиль, 19 июня 2025 года

ВСНБ: Иран прекратит удары, когда Израиль будет наказан и выплатит репарации

Атаки по израильской территории прекратятся только тогда, когда Израиль «будет наказан», заявили в Иране. Тегеран также ждет от Западного Иерусалима репараций за нанесенный ущерб. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пока также не высказал стремлений к заключению мирного соглашения, подчеркнув, что ЦАХАЛ проводит «историческую операцию», чтобы «изменить лицо Ближнего Востока». Министр обороны Израиля Кац заявил, что ЦАХАЛ уже получил приказ устранить Верховного лидера Ирана Хаменеи.

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана выпустил заявление, согласно которому Тегеран будет продолжать атаковать израильскую территорию, пока Западный Иерусалим не «будет наказан» и не выплатит репарации.

«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены»,

— цитирует агентство IRNA заявление ВСНБ.

В организации подчеркнули, что Иран даст немедленный отпор любой стране, которая вступит в конфликт на стороне Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь дал понять, что удары по Ирану также будут продолжаться. ЦАХАЛ проводит «историческую операцию» с целью «изменить лицо Ближнего Востока и облик всего мира».

Политик также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что его сыну пришлось отложить свадьбу из-за военного конфликта.

«К сожалению, есть погибшие. Каждый из нас несет личную цену, и моя семья тоже несет эту тяжесть», — цитирует премьера портал Ynet.

Нетаньяху сегодня прибыл в больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева, подвергшуюся иранской атаке. Ракета попала в здание хирургического госпиталя.

«Мы точно бьем по военным целям, а они бьют по больнице. Они бьют по месту, где люди даже не могут встать и убежать. Здесь есть отделение для детей и младенцев, вот в чем вся разница между ними и демократией, которая действует по закону, чтобы спасти себя от этих убийц», – заключил премьер.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля после удара по больнице получила приказ устранить аятоллу Хаменеи, сообщает телеканал Fox.

«Такой диктатор, как Хаменеи, который возглавляет такую страну, как Иран, и сделал своей миссией уничтожение Израиля, не может продолжать существовать», – заявил Кац.

Переговоры с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи как минимум несколько раз после начала конфликта разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, утверждают источники Reuters. Стороны пытаются «найти дипломатическое решение».

По словам анонимных дипломатов, Аракчи заявил, что Тегеран не сядет за стол переговоров, пока Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня.

«Переговоры включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, которое направлено на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. Тегеран до сих пор отклонял это предложение», – отмечает агентство.

В последнем разговоре Аракчи якобы сказал Виткоффу, что Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если Вашингтон окажет давление на Израиль, чтобы тот прекратил атаки.

Официальные лица США и Ирана никак не комментировали информацию об имевших место контактах.

«Поддержка налицо»: в России рассказали о помощи Ирану Тегеран не обращался к Москве с просьбой о военной помощи после начала ударов Израиля, заявил... 19 июня 14:51

Сегодня иранский телеканал SNN сообщил, что Вооруженные силы Ирана выпустили новую волну ракет в сторону Израиля. Тегеран впервые с начала военного конфликта с Израилем использовал ракету с кассетным боеприпасом. По информации издания Ynet, в результате удара пострадала инфраструктура Израиля, в том числе больница «Сорока».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек.