«Это было превосходно»: Трамп восхитился ударом Израиля и призвал Иран к сделке

Трамп назвал израильский удар по Ирану «превосходным» и пообещал продолжение. Как полагает американский лидер, обострение конфликта может подтолкнуть Тегеран к заключению ядерной сделки: по его словам, сторонники жесткой линии в иранском руководстве «уже мертвы», а при отказе от соглашения стране грозят новые, «более жесткие» удары. AP тем временем сообщило о переброске американских военных сил на Ближний Восток — в свете возможного ответа Ирана, целью которого могут стать базы США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ночную атаку Израиля на Иран. Он назвал нападение превосходным, уточнив, что «впереди будет еще много всего», сообщил телеканал ABC.

«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им [Ирану] шанс, а они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это еще не все, впереди будет много всего», — сказал Трамп.

Президент США не раскрыл, помогали ли США Израилю в организации атаки. При этом он подтвердил, что знал о готовящемся нападении.

«Мы, конечно, поддерживаем Израиль. Поддерживали и поддерживаем так, как никто до нас этого не делал», — обозначил Трамп.

«Второй шанс» для Ирана

В беседе с The Wall Street Journal президент США заявил, что действия Израиля окажут «самое положительное влияние» на мировые рынки, потому что теперь у Ирана не будет ядерного оружия.

«Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло [бы] большую угрозу человечеству», — заявил американский лидер.

Он также вновь призвал Тегеран к заключению «ядерной сделки» с Соединенными Штатами: по его словам, если Иран откажется, то у правящего режима ничего не останется. Трамп предупредил, что Израиль уже запланировал новые, «более жесткие» удары, однако у иранских властей пока что есть время это остановить. Он призвал вернуться к диалогу, отметив, что сторонники жесткой линии в переговорах с США в Тегеране «уже мертвы» (ночью погибло несколько высокопоставленных иранских военных. — «Газета.Ru»).

«Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы «заключить сделку». Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что надо делать, но они просто не сумели этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал глава США в своей соцсети Truth Social.

Он усомнился, что удары помешают дипломатическому урегулированию проблемы иранской ядерной программы. «Я так не думаю. Может быть, наоборот. Может быть, теперь они [Иран] будут вести серьезные переговоры», — сказал президент изданию Axios.

А в беседе с NBC Трамп заявил, что иранские власти уже с ним связались и запросили переговоры: «Они сами звонят мне и хотят говорить».

В 2015 году Иран заключил «ядерную сделку» с США и другими странами: он обязался поставить свой ядерный потенциал на международный контроль в обмен на снятие санкций. В 2018 году, во время своего первого президентского срока, Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, а Тегеран в ответ начал сокращать свои обязательства. После возвращения в Белый дом в 2025-м Трамп решил возобновить переговоры.

Американский лидер заявлял, что новая сделка не позволит Ирану обогащать уран. При этом издание Axios писало, что проект документа допускает обогащение на уровне в 3%. В Иране при этом называли видение Вашингтона «несвязным и разрозненным» и отмечали, что переговоры «сходят на нет». 11 июня Трамп заявил, что не уверен в возможности заключения соглашения.

Очередная встреча представителей сторон должна была состояться 15 июня. Однако изданиеThe Hill со ссылкой на региональный СМИ сообщило, что Иран отказался принимать в ней участие в связи с ударами Израиля. США же, по данным CNN, все еще надеются, что переговоры состоятся.

США перебрасывают технику

Агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что после израильских атак США начали перебрасывать свою военную технику на Ближний Восток.

Так, эсминец USS Thomas Hudner уже находится в пути, а еще один корабль пребывает в состоянии готовности. Более того, Трамп встретился с членами Совета нацбезопасности США: они опасаются, что Иран может нанести ответный удар, в том числе по американским военным базам.

Погибшие генералы, уничтоженные объекты ПВО: итоги первого удара Израиля по Ирану Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за возможного появления у страны... 13 июня 15:37

В ночь на 13 июня в рамках операции «Восстающий лев» Израиль начал массовую атаку на Иран. В ней задействовали более 200 боевых самолетов, целями стали около ста иранских военных и ядерных объектов. Также израильские разведчики заранее разместили вблизи иранских позиций противовоздушной обороны высокоточные оружейные системы, которые в ночь атаки вывели ПВО из строя. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить атаки.

Власти Ирана официально подтвердили гибель трех своих командиров: командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, начальника генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, командира подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашида. Также погибли физики-ядерщики, другие высокопоставленные лица и мирные жители. Иран заверил, что Израиль не нанес значительного ущерба ядерным объектам, потому что они находятся под землей.

Тегеран пообещал ответить. Армия страны уже выпустила по Израилю беспилотники, но каких-либо успехов не добилась. Тем не менее израильские власти ввели в стране чрезвычайное положение.