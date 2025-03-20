«Длинный Нептун». Украинская ракета может ударить по Москве

ВСУ могут нанести удары по Москве, используя новую версию ракеты «Длинный Нептун», пишет американское издание 19FortyFive. Дальность полета летательного аппарата достигает 1000 км. В то же время Киев может побояться атаковать российскую столицу в связи с риском ответного поражения целей «равной, если не большей стратегической ценности». На этой неделе «Длинный Нептун» могли использовать для атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Украинская дозвуковая крылатая ракета «Длинный Нептун» может ударить по Москве, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Исаак Зейтц.

По его словам, модернизированный «Нептун» имеет увеличенную дальность полета — до 1 тыс. км, что позволяет атаковать объекты, «например, в самой Москве». Тем не менее автор сомневается, что Киев осмелится активно использовать «Длинный Нептун».

«Удары ракетами «Нептун» сопряжены с риском поражения Россией целей равной, если не большей стратегической ценности, что, учитывая разницу в живой силе и ресурсах, может быть не тем риском, на который захочет пойти Киев», – пишет он.

Зейтц также подчеркивает, что Москва защищена надежной системой ПВО.

«Скорее всего, ракета будет использоваться для поражения нефтеперерабатывающих заводов и крупных группировок войск противника», — заключает он.

Уже испытали?

Украинский президент Владимир Зеленский 17 марта сообщил в вечернем видеообращении, что ВСУ уже применили «Длинный Нептун», а также испытали беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. км.

«Можно сказать, довольны результатами поражений», — отметил Зеленский.

Двумя днями ранее, 15 марта, Зеленский отчитался об успешном боевом испытании «Длинного Нептуна» с дальностью полета 1 тыс. км. Президент Украины отметил, что ракета нанесла «точный удар».

Telegram-канал «Военный Осведомитель» ранее писал, что ВСУ могли применить «Длинный Нептун» для атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители рассказали, что незадолго до удара услышали звук, напоминающий рев реактивного двигателя. Позже на территории инфраструктурного объекта произошел мощный взрыв, нехарактерный для атак с использованием дронов.

Мощный «Нептун»

Ракета «Нептун» создана на основе советской противокорабельной ракеты Х-35, но имеет большую дальность и улучшенную систему наведения. Длина ракеты превышает 5 метров, диаметр — 38 сантиметров. Масса «Нептуна» – 870 кг.

Ракета оснащена турбовентиляторным двигателем МС400 «Мотор Сич» и несет боевую часть массой 150 кг. Дальность полета превышает 200 км, а в некоторых модификациях достигает 1000 км. Наведение осуществляется с помощью комбинации инерциальной навигации и активного радиолокационного самонаведения.

«Нептун» впервые представили ​​на международной выставке «Оружие и безопасность» в Киеве в 2015 году. Первые летные испытания прошли в марте 2016 года.

Ракета поступила на вооружение ВМС Украины в марте 2021-го, впервые Киев применил «Нептун» в 2022-м.

Разработка «Нептуна» включала сотрудничество с несколькими украинскими предприятиями, включая «Мотор Сич» (двигатель), «Радионикс» (головка самонаведения) и «Арсенал СДП ГП» (навигационная система).

Изначально «Нептун» разрабатывали для поражения надводных боевых кораблей и транспортных судов водоизмещением до 9 тыс. тонн, как в составе конвоев, так и передвигающихся поодиночке. Версия «Нептуна», предназначенная для атак на суше, оснащена новой системой наведения и впервые была принята на вооружение в 2023 году.

«Чем больше Украина использует свою ракету «Нептун», тем больше Россия будет адаптировать свою защиту против нее (меня не удивит, если некоторые ракеты уже были перехвачены)», – пишет Зейтц.

«Амбициозная цель»

Украинский эксперт Богдан Долинце считает, что Украина сейчас не в состоянии производить достаточное число ракет новой модификации «Длинный Нептун». По его оценке, возможности Киева ограничиваются «максимум 10 единицами в месяц».

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«Мы должны понимать, что на сегодняшний день это, может быть, достаточно амбициозная и сложная цель. Даже от нескольких до 10 единиц и больше в месяц — это, наверное, те реалистичные цифры, на которые может выйти на сегодняшний день Украина», — отметил он в эфире телеканала «Киев-24».

Долинце полагает, что Украина не сможет выйти даже на объемы производства хотя бы в 100 единиц в месяц.