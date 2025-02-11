«Небывалое ранее зрелище». Российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии

Новейший российский истребитель Су-57Э совершил первый демонстрационный полет в рамках международной авиационно-космической выставки Aero India 2025. Презентация собрала большое количество зрителей. При этом главным событием авиасалона стало одновременное появление на нем Су-57 и F-35, поскольку это первый случай, когда США и Россия представляют свои самые продвинутые самолеты на одном авиасалоне. С подробностями — военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок из Индии.

Авиасалон Aero India по-прежнему остается «взлетно-посадочной полосой для миллиардов возможностей» как для индийских, так и для глобальных игроков в сфере ОПК, учитывая, что потребности Индии в аэрокосмической и оборонной промышленности огромны.

Несмотря на просто-таки агрессивное стремление Индии производить оружие самостоятельно, на долю этой страны приходится 9,8% мирового импорта оружия за период 2019–2023 годов. За ней следуют Саудовская Аравия (8,4%), Катар (7,6%), Украина (4,9%) и Пакистан (4,3%).

Оборонные потребности Индии, считают в Нью-Дели, просто огромны, поскольку она имеет тысячи километров общей границы с семью странами и тысячи километров береговой линии, а также воинственных соседей — Китай и Пакистан.

F-35 И Су-57 — встреча в небе

ВВС Индии в ожидании начала реализации программы MRFA (многофункционального истребителя, Multi Role Fighter Aircraft). По большому счету, на карту поставлена сама идея разработки или закупки многоцелевого истребителя. Военно-воздушные силы страны ожидают подтверждения необходимости от правительства Индии, чтобы объявить тендер на участие в этой программе.

Среди претендентов на звание «Сделано в Индии» (возможные участники тендера) — Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Boeing F-15EX Eagle II, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-21 (вариант F-16), МиГ-35 ОКБ Микояна, SAAB JAS 39 Gripen E/F, Су-35. Не стоит, разумеется, забывать и о французском Rafale. Или, полагают в Индии, вполне возможно, это будет Су-57, звук двигателя которого уже раздается в небе Бангалора.

В Индии открылся авиасалон Aero India 2025. Что покажет Россия? 10 февраля в Индии открылась XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Она... 10 февраля 12:02

Москва и Нью-Дели поддерживают очень прочные и давние отношения не только в сфере обороны, но и в других областях, движимые стратегическими интересами и геополитической игрой. Так, во всяком случае, считают в Нью-Дели.

На первых порах прошла информация, что командование ВВС США отозвало истребители Lockheed Martin F-35 и модернизированные F-16 от участия в XV авиасалоне Aero India 2025. И в центре внимания оказался российский боевой самолет пятого поколения Су-57, который демонстрируется на международной арене во второй раз (впервые он был показан в Китае).

close Су-57Э Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Первоначальная информация об американских боевых машинах оказалась не совсем точной. Самолеты ВВС США F-35 и F-16 совершили посадку в Бангалоре. Участие истребителей F-35 и F-16 в авиасалоне Aero India 2025 предложит зрителям небывалое ранее зрелище, считают в Индии.

Посадка в Бангалоре американских самолетов знаменует собой исторический момент, поскольку это будет первый случай, когда Соединенные Штаты и Россия представят свои самые продвинутые самолеты на одном авиасалоне, подчеркивают индийские источники.

close Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре Нина Падалко/РИА Новости

Боевые машины будут демонстрироваться как на статической стоянке, так и в воздухе, наряду с истребителями Су-30MKИ ВВС Индии, французскими Rafale и МиГ-29К ВМС Индии.

Без всякого преувеличения, одновременное появление Су-57 и F-35 в Бангалоре явилось главным событием авиасалона и отодвинуло все остальное на второй-третий план.

Официальная презентация Су-57 собрала большое количество зрителей, можно даже сказать, что она проходит при аншлаге. На стенде собрались не менее сотни российских и зарубежных журналистов.

close Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Под флагом СВО

Специальная военная операция более чем наглядно показала значимость противовоздушной обороны как для группировок войск, так и объектов на территории страны. Война, как бы там ни было, — это как главный экзамен для оружия, так и лучшая реклама для тех образцов вооружения и военной техники, которые наилучшим образом проявили себя на полях сражений. Наши вероятные партнеры внимательно следят за ходом военной операции, тщательно анализируют все аспекты ведения боевых действий.

Что касается сил и средств противовоздушной обороны нашего противника, то в вооруженном конфликте на Украине принимают участие практически все зенитные ракетные комплексы/системы коллективного Запада. Те или иные изменения в конструкции ЗРК/ЗРС оперативно вносятся производителями зенитного ракетного вооружения государств — участников НАТО на основе результатов, полученных в ходе противовоздушных боев и сражений.

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СВО со всей убедительностью показала, что стандартного боевого комплекта зенитных управляемых ракет для основных тактико-огневых подразделений (зенитный ракетный дивизион, батарея) для ведения современных противовоздушных боев явно недостаточно (к примеру, для С-300ПТ первых модификаций эта цифра составляет 48 изделий). И этот факт потенциальным инозаказчикам надо учитывать. Стандартный боекомплект расстреливается за несколько минут современного противовоздушного боя. Естественно, и к расходу ракет надо относиться бережно. Все-таки в настоящее время ЗУР — не самое дешевое изделие.

Наше зенитное ракетное вооружение в ходе боевых действий показывает высокую эффективность и надежность. Зенитный ракетный комплекс средней дальности Patriot (MIM-104), безусловно, отличается неплохими тактико-техническими характеристиками, но по сравнению с ЗРС С-400 стоит на ступень ниже.

Наконец, все государства мира активно изучают опыт СВО в плане борьбы с БЛА. И надо прямо сказать, что никто не ожидал такого масштаба применения беспилотной авиации в конфликте на Украине. Кардинально проблема борьбы с БЛА в настоящее время не решена, и охотничьими ружьями этот вопрос не закрыть. Даже БЛА-истребители не являются универсальным решением. Эффективная поверхность рассеивания (ЭПР) БЛА противника стремительно снижается, и традиционные РЛС скоро вряд ли будут обнаруживать эти средства воздушного нападения. Вполне возможно, что для решения этих задач в том или ином виде будет применяться звукоулавливающая аппаратура.

Наши конкуренты в сфере ПВО

Есть у России на индийском рынке сил и средств ПВО конкуренты. В частности, Израиль настойчиво продвигает свои средства противовоздушной обороны в Индию. К таковым относится ЗРК Barak-8. Это комплекс корабельного базирования, предназначенный для противовоздушной обороны кораблей от противокорабельных ракет и управляемых бомб. Производитель — консорциум фирм IAI (Israel Aircraft Industries) и RAFAEL.

К примеру, системы ПВО Barak-8 установлены на борту авианосца «Викрамадитья». Кроме того, зенитными ракетными комплексами Barak оснащены и другие корабли ВМС Индии — авианосец «Вираат», эскадренные миноносцы типа «Калькутта», «Дели», «Раджпут», фрегаты типа «Шивалик», «Годавари», «Брахмапутра».

Первоначально «Барак-8» разрабатывался как корабельный ЗРК в сочетании с РЛС EL/M-2248 MF-STAR на крупных кораблях и EL/M-2258 ALPHA — на боевых катерах. Специально для Индии с 2009 года разрабатывался сухопутный вариант этого ЗРК — MRSAM (Medium Range Surface Air Missile). Считается, что Barak-8 с его военно-морской и наземной версиями входит в список самых успешных израильских военных разработок.

close Индийский зенитный комплекс MRSAM Israel Aerospace Industries

Но в Азии не только Израиль пытается продвигать свое зенитное ракетное вооружение. К примеру, США в этом регионе ведут агрессивную маркетинговую политику, но у нас в ПВО очень прочные позиции. Да и следует отметить, что хорошие вещи дешевыми не бывают. К примеру, приобретение ЗРС С-400 смогли себе позволить только Китай, Индия и Турция.

К слову говоря, в сентябре 2013 года Китай выиграл у нас тендер на поставку зенитной ракетной системы в Турцию (китайское внешнеторговое объединение China Precision Machinery Export-Import Corporation, предложившее Анкаре ЗРК HQ-9).

Китайские ЗРК HQ-9 («Хунци», то есть «Красное знамя»), по сути, являлись доработанной копией российских ЗРК С-300. Сделал Пекин это в основном за счет цены. Но контракт так и не состоялся. Турки в конечном счете выбрали ЗРС С-400. Все-таки китайская зенитная ракетная система не дотягивала до уровня С-400. И это со всей убедительностью показал облет «Триумфа» уже на территории Турции.

В свое время Россия продала Китаю ЗРК «Тор-М2». Теперь же, по всей видимости, в КНР разрабатывают свой аналог этого ЗРК.

Что касается Индии, то Нью-Дели добросовестно покупает лицензии. Безусловно, если государство располагает собственными возможностями по производству зенитного ракетного вооружения, то покупать оружие иностранного разработчика страна не будет. Но пока круче ЗРС С-400 «Триумф» в мире нет.

close Максим Блинов/РИА Новости

При этом на территории России продолжается обучение иностранных специалистов. Все ведущие предприятия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» имеют свои учебные центры, которые в первую очередь ориентированы на боевое применение вооружения и военной техники, производимого концерном. Если «Алмаз-Антей» что-то выводит на экспортные площадки, то параллельно организуется и учебная база.

В концерне серьезно занялись и каталогизацией производимого зенитного ракетного вооружения. Если раньше техническое обслуживание техники производилось в соответствии с инструкциями по эксплуатации, то сейчас этот процесс еще и визуализирован. Без этого вооружение и военную технику достаточно сложно продвигать на рынке. И ранее поставленное оружие также надо обеспечить электронным каталогом.

Необходимо создать в Индии сервисно-технический центр по обслуживанию вооружения и военной техники АО «Концерна ВКО «Алмаз-Антей». К примеру, иметь на оснащении ВС Индии зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и не иметь возможности провести ремонт ЗРС — не есть хорошо. СТЦ должны создаваться параллельно с продажей вооружения. Это и рабочие места в Индии, и сам замысел очень хорошо укладывается в программу Make in India («Делай в Индии»).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).