Превзошли ожидания: турки испытали С-400

После поставки первого полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию они уже прошли испытания и показали результаты, превзошедшие ожидания покупателя, сообщает источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией.

Реклама

В ходе таких мероприятий, как правило, уточняется, на каких дальностях, высотах и курсах осуществляется обнаружение воздушных объектов, их устойчивое сопровождение в тех или иных режимах и соответствие полученных данных ранее заявленным тактико-техническим характеристикам. Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 — радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра. По данным собеседника «Газеты.Ru»,

турки осуществили такую программу облета, которая по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия. Два F-16, один F-4 и вертолет в течение восьми часов с дозаправками в воздухе постоянно находились в воздухе, заходили с разных направлений и высот (в том числе и предельно малых), залетали в так называемые «мертвые воронки» радиолокационных средств (а они объективно есть у каждого локатора), осуществляли проходы над комплексами и станциями с самыми различными скоростями.

Вход в зону поражения ЗРС самолетов и вертолетов заканчивался электронным выстрелом ЗРС С-400, т. е. пускалась не реальная ракета, а ее электронная модель.

Помимо этого, турецкие самолеты группировались, расходились и, что самое главное, летали вокруг радиолокационных средств С-400 по кругу. А это означает на практике, что их радиальная скорость для локаторов С-400 была близка к нулю. У турецкой стороны поначалу были сомнения, сможет ли «Триумф» обнаруживать и устойчиво сопровождать воздушные объекты с нулевой радиальной скоростью. По результатам облета у них появилась однозначная уверенность, что подобные цели С-400 сопровождает запросто. А именно с такими параметрами осуществляют полет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также воздушные командные пункты, то есть особо важные цели.

Отмечается, что по результатам облета «Триумф» продемонстрировал исключительно высокие способности по обнаружению и сопровождению воздушных объектов.

Турецкие военные рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы, но действительность превзошла все их ожидания, говорит источник.

Что касается высказываний отдельных военных экспертов о том, что «тестирование С-400 велось в пассивном режиме работы», то их следует признать ложными, поскольку без поднятия высокого напряжения на передающих устройствах ЗРС и ЗРК и выхода в эфир никакие облеты невозможны в принципе.

Много вопросов возникает в связи с возможностью сопряжения средств управления ЗРС С-400 «Триумф» с автоматизированными системами боевого управления ПВО/ПРО НАТО.

Получение информации о воздушном противнике от вышестоящих и взаимодействующих частей и соединений в рамках автоматизированной системы управления (АСУ) ПВО/ПРО Североатлантического альянса для С-400 никогда лишним не будет, как, впрочем, и для любой другой зенитной ракетной системы.

Как ранее писала «Газета.Ru», задача сопряжения ЗРС С-400 технически решаема. Весь вопрос заключается разве что во времени и цене.

Для решения этой проблемы необходимо создавать соответствующие протоколы обмена информацией и стойки [кабины] сопряжения. В этой связи потребуется как минимум совместная работа двух конструкторов — с российской стороны и со стороны соответствующего разработчика систем НАТО. Однако представить себе подобный уровень взаимодействия в настоящее время пока достаточно трудно.

Мнение некоторых высокопоставленных американских генералов (к примеру, Кертиса Скапаротти), что С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО Североатлантического альянса, ошибочно. Никаких принципиальных препятствий на пути интеграции ЗРС «Триумф» в АСУ ПВО/ПРО НАТО нет.

Помимо этого, определенная обеспокоенность США при покупке Турцией ЗРС С-400 «Триумф» была связана в основном с проблемами интеграции системы опознавания «свой-чужой» ЗРС С-400, что может (по большей части гипотетически) негативно повлиять на общую систему ПВО/ПРО НАТО.

Дело в том, что в США и в государствах-участниках НАТО используется государственная система опознавания MARK-XII (Mk-XII). В ней реализуются следующие режимы работы: 1 и 2 (военные режимы), 3/A (гражданский режим, обеспечивается в поставленных в Турцию средствах радиолокации ЗРС С-400), 4 (военный, имитостойкий режим, обеспечивает защиту от провоцирования).

При четвертом режиме Mk-XII в ЗРС С-400 на территории Турции надо использовать в наземном радиолокационном запросчике (НРЗ) сугубо турецкий криптокомпьютер, который будет обеспечивать работу режима 4 (имитостойкого) и тем самым исключать нежелательную имитацию работы средств системы «свой-чужой».

Первый полковой комплект С-400 поставляется в Турцию с наземным радиолокационным запросчиком российского производства системы Mk-XII (НАТО). Он построен по общеизвестному стандарту STANAG 4193 и совместим со стандартом ICAO (гражданская вторичная радиолокация международного управления воздушным движением).

Вдобавок к этому радиолокационный запросчик (НРЗ) системы Mk-XII российского производства и антенна каждого радиоэлектронного средства ЗРС С-400 «Триумф» будут работать на передачу с общеизвестной частотой 1030 MHz, а на прием — с частотой 1090 MHz.

В Турции на первых порах было однозначное мнение, что невозможно интегрировать турецкий криптоблок в российский НРЗ с режимом 4 из-за множества технических и организационных препятствий. Приемлемым решением в этом плане выглядит использование в ЗРС С-400 турецкого запросчика вместе с национальным криптоблоком.

Поэтому первый полковой комплект ЗРС С-400 и поставляется в Турцию с российским НРЗ системы Mk-XII (НАТО). Впоследствии он будет заменен на турецкий наземный радиолокационный запросчик разработки компании «Асельсан». При поставке второго полкового комплекта С-400 планируется сразу использовать НРЗ турецкого производства.

Однако в ходе облета турецкая сторона убедилась, что поставленная вместе с ЗРС С-400 запросно-ответная система прекрасно интегрируется в их национальную систему государственного опознавания. Поэтому вполне возможно, что второй комплект будет поставлен с нашими средствами опознавания, предполагает источник «Газеты.Ru».

Более того, турки окончательно убедились, что в ЗРС С-400 «Триумф» нет никаких средств для передачи куда бы то ни было так называемой ключевой информации. То есть в системе опознавания «свой-чужой» «коды» никак и никуда не передаются.

Подобной аппаратуры и радиолокационных средств в ЗРС С-400 попросту нет. При формировании запросного или ответного кода передается набор определенных импульсов и, кроме как на приемо-передающие антенны НРЗ, он никуда не уходит.

Более того, по данным «Газеты.Ru», турки пожелали, чтобы во втором полковом комплекте ЗРС С-400, который будет в ближайшее время отправлен в Турцию, в запросно-ответной аппаратуре была предустановлена опция «дружественная цель».

Турецкая сторона считает, что подобный дополнительный режим работы запросчика в С-400 им на национальной территории необходим.

При этом депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид заявил, что НАТО должно ответить на покупку Анкарой российских комплексов С-400 и суметь разместить противоракетные системы США в Турции.

«Во-первых, это стало проблемой для НАТО, и поэтому нам нужен решительный ответ от НАТО, потому что мы считаем, что размещение российского оружия на турецкой земле угрожает единству НАТО. Вот почему мы должны найти другой способ защитить территорию Турции от ракет», — цитирует его слова РИА «Новости».

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).