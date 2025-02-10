Истребители, вертолеты и «Ланцет»: что Россия показала на Aero India

В Индии открылась 15-я международная авиационно-космическая выставка Aero India. Она проходит на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре с 10 по 14 февраля. Россия представляет более 500 образцов отечественной продукции военного назначения. Особый интерес вызвал барражирующий боеприпас «Ланцет-Э», который успешно используют в зоне СВО.

Россия впервые покажет свой истребитель пятого поколения Су-57Э, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель показывает успех в противостоянии западным силам ПВО. Герой РФ, летчик-истребитель Сергей Богдан покажет участникам выставки характеристики самолета в воздухе. Страны ожидают выступления, чтобы оценить мощь машины для покупки в перспективе.

Более десяти российских оборонных холдингов также продемонстрируют свои системы и комплексы ПВО, самолеты, вертолеты и другую продукцию, которая уже зарекомендовала себя в условиях боевых действий.

Мероприятие проводят раз в два года с 1996-го. Россия часто представляет свое оружие на выставке. В этом году 150 иностранных компаний покажут более 900 образцов авиационной техники. Для экспозиции подготовили территорию площадью 42 тысячи квадратных метров. Они планируют стать крупнейшим в истории авиасалоном. В Индию уже прибыли представители около 30 стран. Министр обороны страны Раджната Сингх считает, что выставка способствует экономическому росту Индии и поможет ей стать развитым государством.