1 февраля ВСУ атаковали ракетами школу-интернат в Судже Курской области. Российские власти назвали это военным преступлением и провокацией, направленной на отвлечение внимания от действий Украины в регионе. Пока нет точной информации о пострадавших, но власти опасаются, что в интернате могли находиться люди.

1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области. Российское министерство обороны сообщило, что пуск ракет был зафиксирован из Сумской области Украины. В ведомстве назвали этот инцидент «провокацией» и «военным преступлением».

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — сказано в заявлении ведомства.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что на данный момент нет достоверной информации о числе пострадавших. Однако он подчеркнул, что в интернате могли находиться люди.

Могли ли быть там люди?

Суджа, расположенная на границе с Украиной, перешла под контроль украинских войск в августе 2024 года, когда ВСУ прорвали российскую оборону и установили контроль над рядом населенных пунктов Курской области.

В октябре прошлого года бывший глава района Александр Богачев сообщал, что украинские войска удерживали мирных жителей в учебных заведениях, в том числе в интернате в Судже, где иногда размещались до нескольких десятков человек.

В сентябре того же года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные насильно согнали мирных жителей в социальные учреждения. По его данным, в одном из таких учреждений находилось от 70 до 120 человек, в том числе 15 детей.

Продвижение российской армии

По данным Минобороны, с начала 2025 года российские силы продолжили активные действия по освобождению территории Курской области. По данным ведомства, на 17 января что ВСУ занимали площадь в 1268 квадратных километров, что составляет около 4% от общей площади региона. Однако к середине января российским войскам удалось освободить 63,2% (около 801 кв. км) этой территории, включая населенные пункты Александрия, Леонидово и Русское Поречное.

По данным на 23 января, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли на этом направлении более 54 270 военнослужащих.

«Люди не исчезнут для государства». Хинштейн призвал открыть списки пропавших без вести Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми... 25 января 19:53

После атаки ВСУ 1 февраля российские власти призвали усилить меры безопасности в Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что в списке пропавших людей в регионе на фоне вторжения ВСУ значится более 2 тыс. человек.

Помимо этого, Хинштейн подчеркнул, что события, происходящие в Судже и других районах Курской области, требуют повышенного внимания к защите гражданских объектов и обеспечения безопасности мирных жителей.