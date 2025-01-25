«Люди не исчезнут для государства». Хинштейн призвал открыть списки пропавших без вести

Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. При этом он признал, что пока единого реестра не существует, но работа ведется. Ранее списки с пропавшими уже публиковали омбудсмен Татьяна Москалькова и Красный Крест, однако в каждом случае данные разнятся.

Самое главное — вернуть людей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 25 января провел встречу с жителями Суджанского, Глушковского и Большесолдатского районов. В собрании приняли участие более тысячи человек, оно длилось несколько часов.

Как сообщило РИА «Курск», вопрос о пропавших без вести жителях приграничья задала Любовь Прилуцкая, чьи родственники находятся на оккупированной территории.

«Что сделано для освобождения наших граждан?» — спросила она.

В ответ Хинштейн пояснил, что администрация области столкнулась с тем, что единого реестра пропавших не существует.

«Мы запросили данные от всех структур. В следующий вторник мы соберемся и все изучим. Приглашаю и вас на эту встречу», — подчеркнул врио губернатора.

Он также объяснил, почему эти списки должны быть открыты и публичны.

«Для того, чтобы родственники <...> знали о том, что их люди не исчезнут для государства, и для того, чтобы и международная общественность это тоже видела и понимала», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что сейчас самое главное — вернуть людей.

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Разные списки

Тема пропавших без вести жителей региона обсуждается на высоком уровне уже не в первый раз. Так, 10 января Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что с августа 2024 года (начало вторжения ВСУ в Курскую область. — «Газета.Ru») в полицию подано 1174 заявления на розыск, из них 240 человек уже найдены .

Перед этим общественный резонанс вызвала публикация списка жителей Курской области, по поводу розыска которых обращались к омбудсмену Татьяне Москальковой. В реестр внесены 517 человек из Суджанского, Кореневского и Глушковского районов. Большинство названы по фамилии, имени и году рождения, но есть и те, кто обозначен по родственным связям (например, «бабушка Кузнецовой Н.М.», «дедушка Шахова М.Н.», «жена Петровича В.П.») или даже неопределенно («девочка, 2012, село Гусево»).

После этого Москалькова пояснила, что опубликованный список — далеко не исчерпывающий, он составлен исключительно на основе заявлений в адрес омбудсмена «в том виде, в котором они поступили».

По ее словам, за первые сутки после публикации она получила более 70 обращений от граждан, общественных и волонтерских организаций.

«Люди просили дополнить список, сообщали об уже найденных родственниках, указывали на отдельные неточности. Эта информация уже сейчас помогает нам прояснить судьбу без вести пропавших жителей Курской области», — отметила Москалькова.

В свою очередь, 20 января Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что «с августа 2024 года более 1400 курян уже воссоединились с близкими.

Кроме того, специалисты РКК «совершили более 11,3 тысячи звонков, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с этой бедой». В публикации отмечалось, что подать заявку на розыск может любой человек, однако приоритетным заявителем является близкий родственник.