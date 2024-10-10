Украинские военнослужащие удерживают мирных жителей Суджанского района в Курской области, оставшихся на занятых территориях, в школе-интернате города Суджи. Об этом ТАСС сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, действительно там содержат и свозят туда людей», — сказал он.

По словам Богачева, данные об этом подтверждаются видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

«Есть ли еще такие учреждения — нет информации», — заключил глава Суджанского района.

1 октября британская газета The Telegraph выпустила материал о незаконной поездке журналиста Джеймса Раштона в Курскую область. Мужчина пересек российскую границу в сопровождении солдат ВСУ, которые довезли его до города Суджи. При этом корреспондент подчеркнул, что стал одним из немногих представителей СМИ, которых украинские военные согласились сопроводить до этого населенного пункта.

Ранее в РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении ряда иностранных журналистов.