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ВСУ захватили мирных жителей в Курской области

ТАСС: ВСУ удерживают группу мирных жителей в Судже в Курской области

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Украинские военнослужащие удерживают мирных жителей Суджанского района в Курской области, оставшихся на занятых территориях, в школе-интернате города Суджи. Об этом ТАСС сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, действительно там содержат и свозят туда людей», — сказал он.

По словам Богачева, данные об этом подтверждаются видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

«Есть ли еще такие учреждения — нет информации», — заключил глава Суджанского района.

1 октября британская газета The Telegraph выпустила материал о незаконной поездке журналиста Джеймса Раштона в Курскую область. Мужчина пересек российскую границу в сопровождении солдат ВСУ, которые довезли его до города Суджи. При этом корреспондент подчеркнул, что стал одним из немногих представителей СМИ, которых украинские военные согласились сопроводить до этого населенного пункта.

Ранее в РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении ряда иностранных журналистов.

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