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Стало известно число пропавших без вести в Курской области

В списке пропавших без вести в Курской области числятся более двух тысяч человек
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Телеграм-канал «SHOT»

Власти Курской области сообщили, что в настоящее время в списке пропавших без вести числится более двух тысяч граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В ходе проверки списка пропавших курян специалисты выявили тройное дублирование записей.

«После сверки осталось чуть более двух тысяч граждан», — уточняется в сообщении.

Также в ближайшее время запланировано заседание по созданию единого перечня пропавших без вести.

29 января омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области. По ее словам, в первую очередь в реестре окажутся пропавшие жители приграничных районов региона.

Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил в конце января врио губернатора региона Александр Хинштейн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор рассказал о работе судмедэкспертов в курском селе Русское Поречное.

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