Стало известно число пропавших без вести в Курской области

Власти Курской области сообщили, что в настоящее время в списке пропавших без вести числится более двух тысяч граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В ходе проверки списка пропавших курян специалисты выявили тройное дублирование записей.
«После сверки осталось чуть более двух тысяч граждан», — уточняется в сообщении.
Также в ближайшее время запланировано заседание по созданию единого перечня пропавших без вести.
29 января омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области. По ее словам, в первую очередь в реестре окажутся пропавшие жители приграничных районов региона.
Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил в конце января врио губернатора региона Александр Хинштейн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее военкор рассказал о работе судмедэкспертов в курском селе Русское Поречное.