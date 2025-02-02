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В Минобороны прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже

МО: ВСУ совершили военное преступление, нанеся удар по интернату в Судже
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба Министерства обороны России заявила в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

Согласно сообщению ведомства, пуск ракет украинских войск из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) 1 февраля.

В ведомстве также отметили, что удар ВСУ по гражданскому объекту «в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность» украинских властей.

До этого автор Telegram-канала «Рыбарь», военный блогер Михаил Звинчук, писал, что Россия не наносила удар по гражданской инфраструктуре в районе Суджи в Курской области. Согласно его заявлению, украинские паблики распространяют лживую информацию о том, что по городской школе-интернату ударила авиация Воздушно-космических сил России, а под завалами могут находиться около 95 человек.

Ранее сообщалось о новой тактике ВСУ в Курской области.

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