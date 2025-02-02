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Хинштейн прокомментировал удар ВСУ по интернату в Судже

Хинштейн: достоверной информации о числе пострадавших в Судже пока нет

Достоверной информации о числе пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по интернату в Судже в настоящее время нет. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет», — отметил он.

Хинштейн подчеркнул, что удар ВСУ ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, является «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности».

«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», — добавил врио губернатора.

Незадолго до этого Минобороны России заявило, что ВСУ совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет украинских войск из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны 1 февраля, подчеркнули в ведомстве. В министерстве добавили, что удар ВСУ по гражданскому объекту «в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность» украинских властей.

Ранее бывший аналитик ЦРУ назвал Курскую область «капканом» для ВСУ.

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