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Испытание «Орешника» назвали в Совфеде одним из главных событий года

Джабаров назвал одним из главных событий 2024 года испытание «Орешника»
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@medvedev_telegram/Telegram

Испытание «Орешника» — это одно из главных событий ушедшего 2024 года и хороший ответ западным теоретикам, утверждающим, что не нужно бояться ядерного оружия, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

«Испытание «Орешника» стало одним из главных событий 2024 года. [Президент] Владимир Путин в ходе Прямой линии подчеркнул, что наша новая система на голову выше всего, что может выставить против нее Запад», — заявил сенатор в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что российский лидер всегда говорит только то, в чем уверен.

«Хороший ответ всем западным теоретикам, которые говорят, что не нужно бояться ядерного оружия», — добавил Джабаров.

21 ноября Путин выступил со спецобращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории РФ. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Орешник» назвали самым мощным оружием в мире.

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