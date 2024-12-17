«Непонятна форма и эмблемы». Какими будут российские войска беспилотных систем Полковник Ходаренок: беспилотные войска можно выделить в отдельный род войск

В России будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Формирование новой структуры планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Об этом заявил на итоговой коллегии Минобороны глава военного ведомства Андрей Белоусов. Какими должны быть эти войска и почему так важно их создание — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина предложил сформировать войска беспилотных систем. Глава ведомства назвал массовое применение БЛА самым значимым прорывом в тактике ВС РФ. По словам министра, подразделения и части российской армии применяют более 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки, и эти цифры постоянно растут.

К созданию подобного рода войск «Газета.Ru» призывала еще в сентябре этого года и подробно останавливалась на облике этого формирования. Особо подчеркивалось, что центральный аппарат нового рода войск должен включать начальника (может быть, и командующего), заместителей, штаб, отдел боевой подготовки, службу главного инженера, отдел по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

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Вполне возможно придать этому роду войск (как крайне перспективному) и функции заказчика. Очень даже не лишним был бы в структуре войск беспилотных систем отдел перспективного планирования развития беспилотных систем, ибо техника в этой сфере развивается столь быстро, что крайне необходимо не опоздать с внедрением тех или иных новаций и технологий.

Самое главное — должно быть лицо, которое несет персональную ответственность за состояние и развитие подчиненного ему рода войск. Чтобы в полном объеме была реализована старая, но верная формула, когда руководители страны напоминали соответствующему руководителю —

«государство предоставило вам все необходимые возможности для успешного функционирования подчиненной вам структуры, и теперь мы вправе строго спросить с вас о состоянии дел на вверенном вам участке работы».

А пока нет начальника (командующего) войсками беспилотных систем, то и спрашивать, естественно, не с кого.

Войска в составе ВКС?

Пока неясно, будут ли создаваемые войска беспилотных систем отдельным родом войск в структуре Вооруженным сил (как, к примеру, ракетные войска стратегического назначения или воздушно-десантные войска) или же войдут в состав воздушно-космических сил ВС РФ. По всей видимости, этот вопрос еще прорабатывается.

С одной стороны, включение ВБС в состав ВКС целесообразно. А с другой стороны, воздушно-космические силы в их нынешнем составе и без того «перегружены» различными родами войск и видами обеспечения. И как бы в этом случае внимание главнокомандующего ВКС новому и крайне перспективному роду войск не уделялось по остаточному принципу.

Так что, вполне возможно, на первом этапе своего жизненного цикла войска беспилотных систем в связи с исключительной важностью решаемых ими задач целесообразно выделить и в отдельный род войск (с правом начальника ВБС доклада министру обороны по наиболее принципиальным вопросам).

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Пока непонятно, какая будет у нового рода войск форма одежды и эмблемы. Во всяком случае, никаких предложений по этому вопросу еще не озвучивалось. Но представляется целесообразным, чтобы эти атрибуты нового рода войск были созвучны авиационным.

Представляется верным и немедленное формирование соответствующего высшего военно-учебного заведения по тематике беспилотной техники со всеми необходимыми факультетами. Также будет правильным и создание соответствующего научно-исследовательского центра. Разумеется, все эти органы должны находится под эгидой будущего начальника (командующего) войск беспилотных систем.

Разумеется, это далеко не полный перечень вопросов, которые надо решить в самое ближайшее время. Но что принципиально верно, так это само решение о создании войск беспилотных систем. Без всякого преувеличения, это шаг в будущее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).