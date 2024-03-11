«Существование флота на Балтике под вопросом». Чем грозит вступление Швеции в НАТО Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

Швеция официально стала членом Североатлантического альянса. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднят флаг этого скандинавского государства. Власти Швеции при этом заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны. Почему вступление Стокгольма в Североатлантический альянс затянулось, какие последствия будут у этого события и чем на этот шаг может ответить Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В штаб-квартире НАТО состоялась официальная церемония вступления в НАТО 32-го государства-участника. В Брюсселе был поднят флаг нового члена блока. На церемонии присутствовали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и кронпринцесса Швеции Виктория.

«Это исторический день, мы приветствуем Швецию в НАТО. Членство Швеции в НАТО делает нас сильнее» Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Кристерссон заявил, что, присоединившись к альянсу, «Швеция вернулась домой — к сотрудничеству в области безопасности с соседями». При этом ранее на пресс-конференции он отметил, что в настоящее время отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Столтенберг в то же время заявил, что НАТО не планирует увеличивать число стран альянса, размещающих ядерное оружие. Он также подчеркнул, что НАТО не видит угрозы со стороны РФ странам, входящим в альянс.

«Мы не видим никакой немедленной военной угрозы со стороны России против стран НАТО», — сказал он.

Долгий путь

Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года вместе с Финляндией. Никаких трудностей у Хельсинки с вступлением в альянс не возникло, и 4 апреля 2023 года Финляндия стала полноправным 31-м членом НАТО. Но вот заявку Швеции изначально не одобрили Турция и Венгрия.

Одним из требований Анкары стала выдача членов «Рабочей партии Курдистана», которых она считает террористами. Будапешт в свою очередь утверждал о давлении правительств скандинавских стран и их поддержке венгерской оппозиции. В итоге Турция ратифицировала заявку Швеции только 23 января 2024 года. Из 600 депутатов Великого национального собрания «за» проголосовали 287. Против выступили 55 депутатов.

В свою очередь, 26 февраля парламент Венгрии последним одобрил заявку Стокгольма на присоединение к Североатлантическому альянсу. Из 196 депутатов 188 проголосовали «за». 5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию заявки Швеции в НАТО. 7 марта Венгрия передала представителям США протокол о ратификации вступления Стокгольма в состав Североатлантического альянса.

Плохо управляемая организация

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, несомненно, усилит совокупный военно-экономический потенциал НАТО. Но поскольку организация постоянно разрастается, к ее управляемости и оперативности принятия решений внутри блока у специалистов возникает все больше и больше вопросов. Важным составляющим процесса принятия решений в НАТО (после дискуссий и консультаций между государствами-членам) являются принцип консенсуса. Однако на этом пути возможны самые разнообразные нюансы.

В случае наличия существенных разногласий дискуссии продолжаются до тех пор, пока не будет принято решение. Однако при определенных обстоятельствах таким решением может быть и признание, что достичь каких-либо договоренностей невозможно.

В реальности могут быть и следующие ситуации. К примеру, решение, рекомендуемое к принятию и разработанное ведущими странами альянса (предположим, США, Германией, Францией) может быть легко заблокировано, предположим, Северной Македонией или Исландией.

В целом же блок, составленный из 32 государств-участников, рискует превратиться в плохо управляемую организацию, оперативное принятие решений в которой становится невозможным по определению.

Вполне возможно, что над этой проблемой уже ломают голову лучшие умы НАТО, но пока ситуация остается именно такой — Североатлантический альянс в настоящее время больше похож на галдящее профсоюзное собрание, чем на военный блок со строго выстроенной вертикалью управления.

Какие будут последствия

Теперь несколько слов об оперативно-стратегических последствиях для России расширения Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции. Причем сразу отметим, что они актуальны только в случае возникновения гипотетического военного конфликта между НАТО и РФ с применением исключительно конвенциального оружия. При обмене массированными ракетно-ядерными ударами между США и Россией не имеет абсолютно никакого значения, сколько государств-участников находится в настоящее время в составе НАТО и где они находятся.

В случае гипотетической войны с обычными средствами поражения включение Швеции и Финляндии в состав НАТО дает немалые преимущества альянсу в ведении боевых действий. Объединенные вооруженные силы в этом случае могут воспользоваться дополнительными военно-воздушными и военно-морскими базами, находящимися на территории новых государств-участников, да всей остальной инфраструктурой Швеции и Финляндии.

В целом территория Скандинавии представляет выгодные возможности для ведения всех видов разведки, действий авиации и флота, а Финляндии — непосредственно для создания и развертывания ударных группировок и осуществления так называемого быстрого глобального удара.

Балтийское море превращается во внутреннее озеро НАТО. Какие-либо действия нашего флота в акватории этого насквозь простреливаемого бассейна становятся крайне проблематичными.

Даже выход любого корабля из Кронштадта и Балтийска может быть легко заблокирован многочисленными минными и боносетевыми заграждениями, а для этого мелководное море создает просто идеальные условия.

Под большим вопросом в ходе конфликта становится само какое-нибудь продолжительное существование на Балтике кораблей нашего флота более или менее крупного водоизмещения, тем более, какие-либо переходы морем, перевозка войск и материальных средств, осуществление морских десантных операций.

Вместе с тем следует напомнить, что период ведения боевых действий между России и НАТО с применением только конвенциональных средств поражения не будет занимать продолжительного времени, стороны конфликта очень скоро перейдут к применению ядерного оружия. Поэтому осуществление Объединенными вооруженными силами НАТО общевойсковых операций оперативно-стратегического масштаба непосредственно на территории России представляется в этих условиях довольно спорным.

Чем ответит Россия

Одним из ответов с российской стороны на вступление Финляндии и Швеции в НАТО является возрождение Ленинградского и Московского военных округов, а также усиление боевого и численного состава войск, дислоцированных на Северо-Западном стратегическом направлении. Отдельно следует рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения в боевом составе Балтийского флота кораблей крупного водоизмещения и подводных лодок.

Вместе с тем всем следует помнить и слова Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина по поводу гипотетического вооруженного столкновения с НАТО. Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение американского президента Джо Байдена об угрозе нападения России на Североатлантический альянс в случае победы на Украине — «чушь полная», заявил президент России.

У России, подчеркнул глава государства, нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).