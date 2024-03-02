«Десятилетия добрососедства пошли прахом». РФ развернет вооружения из-за расширения НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума. Он прокомментировал расширение НАТО на восток и принимаемые Москвой в связи с этим меры, затронул тему охлаждения отношений с Ереваном и обвинений Армении в адрес ОДКБ, а также рассказал, когда и при каких условиях завершится военная операция на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Россия развернет дополнительные вооружения, когда соседняя Финляндия и Швеция станут членами НАТО.

«Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом, Швеция уже заключила соглашение с США, согласно которому Вооруженные силы США имеют право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума (цитата по ТАСС).

Он также заявил о создании Московского и Ленинградского военных округов, где и будут размещены допвооружения, которые «будут адекватны тем угрозам, которые могут появиться».

Лавров упомянул и о недавних высказываниях главы Пентагона Ллойда Остина и президента Франции Эммануэля Макрона — первый ранее заявил, что в случае поражения Киева «НАТО вступит в борьбу с Россией», а второй не исключил отправки военных на Украину. Их слова, по мнению российского министра, говорят о том, что «партия войны» не меняет своего курса.

«Последние заявления и Макрона, и Остина, да и разговор немецких генералов (опубликованная главредом RT Маргаритой Симоньян запись, на которой якобы офицеры бундесвера обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и потенциальный удар по Крымскому мосту. — «Газета.Ru») все-таки говорят о том, что «партия войны» не хочет никак изменить свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя. Мы это понимаем», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, фактов, указывающих на то, что Запад ведет к военному решению ситуации на Украине, «предостаточно». В то же время еще больше фактов показывают «полную провальность и тупиковость» такого курса.

«И вот эти тенденции на Западе, среди западного руководства, конечно, они перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании. Это все не так», — указал он.

Недомолвки с Ереваном

На конференции в Турции Лавров также прокомментировал заявления Еревана об ошибочности взятого курса на сближение с Москвой.

«Чтобы говорить, что с 1991 года Армения взяла во всем ошибочный курс в отношениях с РФ, нужна, мягко говоря, политическая смелость.

Если это оценка всего армянского руководства и она опирается на мнение всего армянского народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях», — подчеркнул министр.

Лавров выразил сожаление в связи с тем, что власти Армении приняли решение «последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией» и обвиняют РФ «во всем, что произошло с Нагорным Карабахом». «Это не по-союзнически, конечно», — констатировал он.

По его словам, Россия будет ждать момента, когда Армения объявит окончательное решение по своему членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — премьер Армении Никол Пашинян ранее говорил о его заморозке. Лавров добавил, что члены организации не бросали армян «в беде» в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

«Когда ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миротворческую миссию наблюдателей», — отметил Лавров.

Министр добавил, что западные страны сейчас «обхаживают Ереван» и обещают «помочь во всех бедах», лишь бы Армения порвала отношения с Россией.

Переговоры по Украине

Российский министр также заявил, что специальная военная операция на Украине может завершиться только после прихода к власти на Украине людей, которые обеспечат права русскоязычного населения.

«Мы воюем до тех пор, пока русские люди не будут в безопасности. Их истребляли на Украине», — заявил Лавров.

Он вновь подчеркнул, что после встречи в Стамбуле в марте 2022 года РФ не получала никаких серьезных предложений о мирных переговорах. При этом Москва никогда от диалога не отказывалась.

Лавров отметил, что у России «нет никакого права и возможности предавать русских людей на Донбассе, в Новороссии». «Мы этого не сделаем никогда», — указал дипломат.

Конфискация активов

Министр прокомментировал и обсуждаемый на Западе вариант конфискации только доходов от замороженных активов России, назвав и такой сценарий «воровством».

«Они говорят: давайте не будем трогать эти вот миллиарды, но они же крутятся, мы их крутим в западных банках, арестовали, но крутим, на них накручивается прибыль, и вот эту прибыль, мы же ее крутим, не Россия, давайте заберем. Но это все равно воровство. Это же понятно», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва будет «действовать зеркально», при этом каждый случай будет рассматриваться индивидуально.