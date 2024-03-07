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Швеция официально вступила в НАТО

Госдеп: Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-м членом альянса

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Global Look Press

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Швеция присоединилась к союзу Североатлантического альянса и стала 32-м союзником.

»<…> условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены», — отметили в сообщении.

До этого в Белом доме назвали Швецию страной с сильной демократией и высокоэффективной армией. По словам представителей американской администрации, Стокгольм разделяет ценности и видение мира других государств — членов блока. В Белом доме сочли, что наличие Швеции в качестве союзника позволить укрепить безопасность США и стран — членов НАТО.

Накануне стало известно, какую роль НАТО может отвести Швеции.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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