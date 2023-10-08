«ЦАХАЛ готов в любое время защитить гражданских». Как за ночь изменилась ситуация в Израиле

Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане после прилета нескольких минометных снарядов по израильской территории, а также ударила по 10 объектам ХАМАС в Газе. В Иерусалиме заявляют, что первая часть операции против исламистов завершена — их большая часть, проникнувшая не территорию Израиля, уничтожена. Что изменилось за ночь в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Граница с Ливаном

После того, как по территории Израиля было выпущено несколько минометных снарядов, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответный удар по территории Ливана. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

«ЦАХАЛ готов к такого рода возможностям и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, когда это необходимо для обеспечения безопасности израильского гражданского населения», — говорится в заявлении армии.

По данным ЦАХАЛ, снаряды упали на границе с Ливаном — в районе горы Дов. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. Ливанский телеканал Al-Mayadeen уточняет, что ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге страны.

Ливанская «Хезболла» официально взяла на себя ответственность за удары по Израилю. В организации заявили, что обстреляли базы ЦАХАЛ ракетами и минами.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа»,

— говорится в заявлении.

Накануне «Хезболла» заявила, что вторгнется на территорию Израиля, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Секторе Газа.

Израиль граничит с Ливаном на севере. Протяженность границы составляет около 80 км. Накануне временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) увеличили свое присутствие в районе на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Удары по Газе

С начала суток авиация ЦАХАЛ поразила 10 целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки, два связанных с движением банка и пункт управления воздушными силами. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по десяти объектам террористической организации ХАМАС. Цели были расположены в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Ранее газета Times of Israel сообщала, что число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864. Газета Jerusalem Post писала, что более 1,5 тысяч человек пострадали. В свою очередь число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 256, еще 1788 человек пострадали, сообщают палестинские СМИ со ссылкой на Минздрав.

Ночью премьер Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершена.

«Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей»,

— объявил он.

Кроме того, ночью стало известно, что кабинет по вопросам безопасности правительства Израиля одобрил «уничтожение военного и правительственного потенциала» ХАМАСа и террористической группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в канцелярия премьер-министра. Кабинет министров, в частности, принял решение о прекращении поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Накануне вечером Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС будет продолжительной и сложной.

«Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, — мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас», — сказал Нетаньяху.

Утром ЦАХАЛ опубликовал список своих погибших военных, в нем числятся 26 человек, среди которых командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг. Накануне ХАМАС публиковал кадры пленения Штайнберга. По данным военно-аналитического портала LostArmour, Израиль в ходе событий 7 октября потерял свыше 70 единиц захваченной или уничтоженной военной техники.

Помощь Израилю

Вашингтон обсуждает с Иерусалимом потребности ЦАХАЛ в дополнительной военной помощи, но США пока не готовы объявить о ее выделении, информация относительно этого может быть представлена в воскресенье. Об этом заявил сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге. Чиновник заверил, что США намерены обеспечить Израиль «всем необходимым для защиты своих граждан».

«Мы проводим глубокие консультации с израильтянами о некоторых из их конкретных потребностей по мере того, как они реагируют на эту ужасную атаку на израильское государство и израильский народ. <…> Мы продолжим предоставлять Израилю поддержку в этот важнейший момент, включая тесный и глубокий обмен разведывательными данными», — отметил сотрудник.

Он также отметил, что Вашингтон не располагает данными, которые бы указывали на прямую причастность Ирана к организации атак против Израиля. «Пока слишком рано говорить о причастности иранского государства напрямую к планированию и поддержке [атак]. Вместе с тем нет сомнений, что ХАМАС финансируют, снаряжают, вооружают Иран и другие [страны]»

— отметил он.

Накануне израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Иран причастен к нападению ХАМАС на Израиль.

«Сегодня мы увидели истинное лицо ХАМАС. Террористической армии, чья единственная цель — хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей. При поддержке и руководстве их прокси-командиров в Иране они совершили неспровоцированное гнусное нападение на еврейское государство в священный для евреев день», — заявил он.

Иран не подтверждал участие в операции ХАМАСа, однако поддержал начало военных действий.

«Мощный ответ палестинской молодежи в ходе операции «Аль-Акса» на преступные действия режима детоубийц доказал, что сегодня над сионистским режимом одержана большая победа, чем когда-либо», — отметил представитель правительства Ирана Али Бахадри Джахорми.