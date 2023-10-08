«Все места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины». Как Израиль пережил первый день войны

Люди в Тель-Авиве после ракетных ударов, Израиль, 7 октября 2023 года

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля утром выходного дня, в Шаббат, в 50-ю годовщину начала войны Судного дня. В стране объявлено чрезвычайное положение. ВВС Израиля в ответ наносят удары по сектору Газа. Премьер страны Беньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны и ХАМАС будет уничтожен. Число погибших в Израиле достигло 250, пострадавших – почти 1500 человек. Палестинский минздрав в свою очередь сообщил о 232 погибших, 1790 раненых. «Газета.Ru» собрала главные события первого дня конфликта.

«Война будет тяжелой»

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем телеобращении к нации заявил, что военная операция против радикальной палестинской организации ХАМАС будет продолжительной и сложной.

«Мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим», — сказал он.

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Нетаньяху официально провозгласил, что Израиль находится в состоянии войны. «Я приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов», — сообщил премьер.

Политик также обратился к жителям сектора Газа и призвал их покинуть эти территории, «потому что мы будем действовать в полную мощь», чтобы уничтожить ХАМАС.

«Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, — мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас», — сказал Нетаньяху.

Боевики ХАМАС увозят женщин

Минздрав Израиля официально сообщил о 150 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Местные СМИ в свою очередь пишут, что число жертв уже увеличилось до 250. Общее население Израиля — 9 млн человек.

«Министерство здравоохранения сообщает, что число раненых и госпитализированных за время нынешней войны составляет как минимум 1452 человека», — цитирует заявление ведомства Times of Israel.

По последней информации министерства, 18 человек находятся в критическом состоянии, 267 — в тяжелом, 279 — в состоянии средней тяжести.

Израильская армия сообщила в соцсети Х (ранее — Twitter) о гибели высокопоставленного офицера.

42-летний полковник Йонатан Штайнберг, командир бригады «Нахаль» был убит в бою с террористами из ХАМАС. The Times of Israel называет его одним из самых высокопоставленных израильских офицеров, погибших в бою за последнее время. По данным издания, Штайнберг погиб в районе кибуца Керем-Шалом у границы с сектором Газа.

Боевики ХАМАС продолжают увозить людей из приграничных израильских населенных пунктов в сектор Газа. Среди пленных много мирных жителей, значительная часть — женщины. Точных данных о числе пленных пока нет. В интернете распространяется видео, как силы ХАМАС ведут окровавленную израильскую пленную женщину-военную и избивают.

Палестинское министерство здравоохранения в свою очередь заявило, что в результате субботних ударов Израиля по сектору Газа погибли 232 человека. По меньшей мере 1790 человек ранены.

Контроль над какими территориями Израиль успел вернуть

К вечеру 7 октября армия Израиля заявила, что вернула контроль над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа, куда сумели проникнуть силы ХАМАС и «Исламского Джихада» (организация запрещена в России).

Израильтяне смогли вернуть Сдерот, Софу, Нирим, Нир Оз и еще около десяти других населенных пунктов. До этого ВС Израиля вернули под свой контроль военную базу Реим.

Пресс-секретарь израильской армии Ричард Хехт рассказал журналистам, что в настоящее время бои продолжаются в 22 населенных пунктах на израильской территории. При этом в кибуце Беэри и городе Офаким сохраняется «тяжелая ситуация с заложниками».

Израильские СМИ сообщают о переброске тяжелой бронетехники армии Израиля к границе с сектором Газа.

Член политбюро ХАМАС Хусам Бадран в своем обращении указал, что наступление террористической группировки «находится только на начальной стадии». Эта атака отличается от всех предыдущих раундов конфликта, подчеркнул он, призвав арабских посредников «передать Израилю», что он должен «покинуть наши оккупированные земли».

Как отреагировали другие страны

Французский президент Эммануэль Макрон, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли и глава МИД ФРГ Анналена Бербок осудили операцию палестинского движения ХАМАС в Израиле и выразили поддержку израильтянам. На Бранденбургских воротах в Берлине появился израильский флаг.

Атаку ХАМАС также осудило министерство иностранных дел Швейцарии, потребовав «немедленного прекращения огня и насилия». Украина тоже выразила поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».

Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин осудил нападение ХАМАС и подчеркнул, что «жизненно важно, чтобы умеренные голоса были услышаны».

Американская администрация заверила Израиль в абсолютной поддержке и выразила соболезнования в связи с гибелью израильтян в ходе атак ХАМАС.

Советник верховного лидера Ирана Рахим Сафави заявил, что Тегеран поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до «окончательного освобождения Иерусалима».

МИД Катара возложил ответственность за атаки палестинцев и эскалацию ситуации в секторе Газа на Израиль.

Мусульманская организация США USCMO выступила с заявлением в поддержку палестинцев, не упоминая об атаках ХАМАС. При этом совет осудил недавние «нападения Израиля на палестинские города и лагеря беженцев».