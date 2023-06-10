За 10 дней июня на контрактную службу поступило втрое больше россиян, чем за весь апрель

10 июня замглавы Министерства обороны России Николай Панков проинформировал, что в текущем месяце более 13,5 тыс. человек поступили на службу по контракту — это втрое превышает показатель апреля 2023 года. Кроме того, отмечается рост числа граждан, желающих вступить в добровольческие формирования. Подробнее о том, кто может заключить контракт, — в материале «Газеты.Ru».

Более 13,5 тыс. человек приняты в июне на военную службу по контракту, сообщил в субботу заместитель министра обороны России Николай Панков.

«За 10 дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года», — рассказал он на селекторном совещании по вопросам комплектования ВС РФ.

По его словам, в России также отмечается рост числа граждан, желающих вступить в добровольческие формирования. Количество последних составляет более 40, передает ТАСС.

Призыв по мобилизации

На этой неделе в Минобороны РФ предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. В ведомстве назвали необходимым оповещать мобилизованных через СМС-рассылку, следует из проекта постановления.

При этом будет использоваться телефонный номер призывника, который зафиксирован на «Госуслугах», указали в ведомстве.

Эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество, говорится в документе.

В апреле в России приняли закон об электронных повестках, который предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с дублированием в электронной и ограничения для тех, кто не пришел по ним в военкомат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении призыва и выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было.