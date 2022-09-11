Excalibur из США против «Краснополя» ВС РФ. Чей снаряд лучше

Министерство обороны США отправило Киеву управляемый артиллерийский снаряд увеличенной дальности с GPS-наведением M982 Excalibur. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил характеристики Excalibur и сравнил его с российским снарядом «Краснополь» и миной «Смельчак».

M982 Excalibur представляет собой 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности, запускаемый из ствола гаубицы.

Корректируемый боеприпас M982 разрабатывался компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. В настоящее время он находится на вооружении сухопутных войск ВС США, а также армий ряда стран НАТО и других союзников США. Система управления M982 комбинированная – спутниковая и инерциальная. Дальность стрельбы корректируемыми боеприпасами Excalibur М982 (в модификации Block 1a-2) составляет 30-40 км.

Аналогичный корректируемому боеприпасу M982 снаряд, состоящий на оснащении ракетных войск и артиллерии ВС РФ – 152-мм 3ОФ39 «Краснополь». Он является главным элементом комплекса управляемого вооружения 2К25. Его максимальная дальность стрельбы составляет 30 км.

«Краснополь» предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела.

Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. Развитые аэродинамические поверхности обеспечивают планирование к цели, увеличивая дальность и уменьшая ограничения по высоте облачности.

Комплекс управляемого вооружения включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд «Краснополь» калибра 152-мм (используется в составе выстрелов раздельного заряжания), с полуактивной лазерной головкой самонаведения, принимающий отраженный сигнал от цели, подсвечиваемой лазерным целеуказателем-дальномером. В состав комплекса может входить комплект средств синхронизации выстрела и радиостанция. Стрельба выполняется из 152-мм артиллерийских систем.

Кроме того, на оснащении российской артиллерии есть управляемая мина 1К113 «Смельчак» – комплекс корректируемого вооружения для 240-мм минометов М-240 и 2С4.

В состав комплекса 1К113 «Смельчак» входят: 240-мм корректируемый выстрел с фугасным снарядом, лазерный целеуказатель-дальномер со средствами синхронизации. Система наведения на цель работает по технологии импульсной коррекции на конечном участке траектории полета снаряда. Максимальная дальность стрельбы «Смельчаком» достигает 15 км.

Коренные отличия управляемого снаряда M982 Excalibur и отечественных корректируемых боеприпасов заключаются в том, что у М982 применяется комбинированная система управления – спутниковая (по данным системы глобальной системы позиционирования, GPS) и инерциальная, а у «Краснополей» и «Смельчаков» – полуактивная лазерная.

В последнем случае это означает, что бойцам-целеуказателям надо весьма близко подобраться к объекту поражения. А это надо сделать вместе с комплексом средств автоматизированного управления огнем (КСАУО) с лазерным целеуказателем-дальномером, пультом командира и радиостанцией.

При этом лазерный дальномер-целеуказатель необязательно должен быть носимым, его можно устанавливать на вертолеты или беспилотные летательные аппараты. Опыт поражения объектов противника с помощью БЛА-целеуказателей имеется по результатам боевых действий в Сирии.

Корректируемый боеприпас Excalibur не лишен существенного минуса. Если противник осуществляет постановку организованных помех системе глобального позиционирования, то наведение с помощью GPS может встретиться с серьезными затруднениями. Иными словами, возможен срыв выполнения поставленной боевой задачи.

Но самый главный недостаток всех управляемых снарядов – цена. Их действительно массовое применение крайне затруднительно. Стоимость M982 Excalibur, по открытым данным, составляет $100-150 тыс. Стоимость «Краснополя» – примерно равна $30-35 тыс., «Смельчака» – $5-15 тыс.

Таким образом, российские управляемые снаряды дешевле западных.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).