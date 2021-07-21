«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate

Без главного покупателя
Военный эксперт, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц считает, что презентация Су-75 на МАКСе была устроена, чтобы определить потенциальный рынок нового самолета, а также попытаться убедить президента Владимира Путина порекомендовать его для российских ВКС.
«То, что мы наблюдали вчера, это и была первая попытка определить потребности рынка в таком самолете. Для этого было сделано несколько важных вещей — во-первых, было рассказано, какой он замечательный, и во-вторых, было очень четко сказано, что он будет гораздо дешевле F-35 — то есть это такой F-35 для бедных. Я думаю, что весь смысл вчерашнего мероприятия был в том, чтобы один человек восхитился перспективами и сказал — ок, мы это для себя тоже покупаем. Но он этих слов не сказал», — отметил Гольц в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, отсутствие новой машины на вооружении у ВКС России — главный минус этого проекта.
«Я не знаю случаев, чтобы кто-то покупал самолеты, которые не были бы на вооружении страны-продавца. Когда мы создаем самолет для себя, мы создаем и систему сервиса, обслуживания. Это какие-то гарантии. Мы налаживаем серийное производство, появляется большое количество людей, которые этот самолет могут обслуживать и так далее», — отметил Гольц.
Он также исключил, что самолет производится в рамках уже существующего контракта с другим государством.
«Боюсь, что так дела не делаются. Купить самолет, который не летает, — эта история не имеет прецедента. Конечно, чего в нашей жизни не бывает, но надо понимать, что в течение двух лет он не взлетит, и плюс еще четыре года понадобится, чтобы начать серийное производство. А чтобы начать серийное производство Су-57, «Сухому» потребовалось 10 лет, хотя они обещали начать его еще в 2016 году, как мы помним», — добавил эксперт.
«Если не будет принято решение для закупки для российской армии, то они будут долго-долго искать инвесторов», — заключил Гольц.
На фоне F-35
Главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин напомнил, что точка окупаемости проекта для ОАК — 300 проданных самолетов, но исключил, что такие объемы поставок возможны в интересах только одной страны.
«Я не сталкивался с тем, чтобы контракты заключались на такое количество самолетов сразу. Обычно речь идет о нескольких десятках машин. И потом, вряд ли эта программа реализуется в интересах одного-двух заказчиков. Конечно, перспективы на более расширенный список», — пояснил Фомин.
Он добавил, что переговоры о поставках новой машины, по всей вероятности, далеки от завершения. «На этой стадии реализации проекта переговоры вряд ли завершены. Программа должна продвинуться несколько дальше», — пояснил Фомин.
При этом он считает, что истребитель ждет достаточно высокий спрос из-за невысокой заявленной стоимости.
«На фоне того же F-35, который сейчас продается по цене от $80 млн, новый самолет выглядит перспективно. Хотя, тут тоже нужно смотреть, включает ли эта стоимость подготовку пилотов, поставку запасных частей и вооружения», — отметил эксперт.
С этой точкой зрения согласен и Александр Гольц. По его словам, даже богатые нефтяные державы, такие как Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, не могут себе позволить дорогой F-35. При этом закупки техники всегда производятся по принципу разумной достаточности для выполнения задач по сдерживанию потенциального противника.
«Каждая страна держит в голове предназначение самолета. Ну не с США будут воевать Арабские Эмираты. И Индия с США воевать не будет. У нее есть конкретный противник, и ей нужно, чтобы ее самолеты по ТТХ не уступали, а лучше превосходили самолеты Пакистана. И если мы предлагаем что-то, что решает эту задачу, но стоит в семь раз дешевле, конечно, у этого есть потенциал.», — отметил Гольц.
По его словам, по такому принципу всегда работал российский, а до него и советский военный экспорт.
«Мы продавали системы пусть похуже качеством, но гораздо дешевле, которые выполняли положенные задачи. Собственно, это и требуется от военной техники. И в этом логика тех, кто выкатил этот самолет вчера в Жуковском», — пояснил эксперт.
Он отметил, что главная задача презентации — понять реакцию потенциальных покупателей. «Те, кто организовал эту пиар-акцию, забросили удочки, и теперь смотрят, как отреагируют индийцы. первое, что приходит на ум, это индийцы, конечно, которые давно мечтают о новом легком истребителе, — как отнесутся к новому самолеты китайцы и наши многочисленные арабские друзья, которые, как правило, делают широковещательные заявления о желании купить, но в итоге ничего не покупают», — добавил эксперт.