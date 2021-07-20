20 июля 2021, 21:05 Фоторепортажи Шах и мат: на МАКС-2021 показали российский истребитель 5-го поколения

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Главная интрига Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 — истребитель Checkmate (название в переводе с английского — «Шах и мат») — был представлен в день открытия авиасалона. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.



Как выглядит главная премьера МАКС-2021 — в галерее «Газеты.Ru».