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Шах и мат: на МАКС-2021 показали российский истребитель 5-го поколения

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Главная интрига Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 — истребитель Checkmate (название в переводе с английского — «Шах и мат») — был представлен в день открытия авиасалона. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.

Как выглядит главная премьера МАКС-2021 — в галерее «Газеты.Ru».
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