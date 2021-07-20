«Главное — довести его до этапа испытаний»: все о новом истребителе Checkmate

На авиасалоне МАКС-2021 прошла презентация нового военного самолета 5-го поколения Checkmate. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель с одним двигателем. Свой первый полет он должен совершить в 2023 году. Спрос на истребители оценивается в 300 машин, а стоимость — в $25-30 млн за единицу. О ключевых особенностях нового самолета и его перспективах на международном рынке — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин 20 июля осмотрел новый военный истребитель от конструкторского бюро «Сухой» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Вечером того же дня прошла презентация самолета, который называли главной интригой выставки. Речь идет о «принципиально новой» боевой машине, о чем ранее сообщали в госкорпорации «Ростех».

Это первый в России легкий многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем.

По данным источников РИА «Новости», его взлетная масса не превысит 18 т, а скорость будет более 2 Махов.

Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, новый самолет призван стать «легкой конницей» для совершения неожиданных ходов и решения исхода партии. Он сможет бороться с любыми целями в воздухе, на воде и на суше. На основе истребителя могут создать новый ударный беспилотник. Специально для него создали систему логистической поддержки «Матрешка».

Как отмечает РБК со ссылкой на «Ростех», летный час нового самолета будет в шесть-семь раз дешевле по сравнению с американским истребителем 5-го поколения F-35. Стоимость российской техники будет сравнима со шведским многоцелевым истребителем 4-го поколения Gripen NG.

Максимальная боевая нагрузка этих истребителей, получивших название Checkmate (англ. — шах и мат), составит 7,4 тыс. кг. Без подвесных топливных баков он может летать на 2,9 тыс. км. Самолеты обладают высокими летными качествами, широкими ударными и разведывательными возможностями и оснащены новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, приводит РИА «Новости» слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугаева.

К тому же у самолета снижена радиолокационная заметность. Новейший истребитель может быть не только одноместным, но и двухместным. Кроме того, согласно презентации, возможен его беспилотный вариант.

На новинке будет использоваться ракета малой дальности класс «воздух-воздух» Р-74М (РВВ-МД), а также ее аналог средней дальности РВВ-СД. Кроме того, на вооружение встанут управляемая ракета «воздух-земля» Х-38, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета Гром-Э1, корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения КАБ-250ЛГ-Э и неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8 и С-13.

Первый полет истребителя запланирован на 2023 год, следует из презентации. По имеющимся данным, первые поставки заказчикам планируется начать через 5,5 лет.

Экспертное мнение

Пока делать конкретные прогнозы о перспективах этой модели рано, поскольку подробностей о ее характеристиках еще нет. Зато есть фундамент и научно-технический задел для успешного испытания этого самолета и впоследствии успешного продвижения на международном рынке, сказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он обратил внимание, что внешний вид нового истребителя крайне необычен для российской авиации, но в целом все компоненты, агрегаты, узлы, авиационные средства поражения, бортовое радиоэлектронное оборудование известны — они либо уже используются либо в российской боевой авиации, либо в перспективных моделях.

«Учитывая, что эта ниша на международном рынке боевой авиации практически не закрыта современными моделями самолетов, можно осторожно выдать оптимистичный прогноз, поскольку обстановка меняется. Но сегодня интерес у иностранных заказчиков, которые привыкли ориентироваться на российские авиационные предложения в области боевой авиации, есть», — подчеркнул эксперт.

Особенным этот самолет делает наличие у него только одного двигателя, отметил он.

В российской авиации самолетов, созданных по такой схеме, нет.

Как отметил Виктор Мураховский, однодвигательный самолет с относительно небольшой взлетной массой по сравнению с тяжелыми истребителями должен быть дешевле в эксплуатации.

России, чтобы иметь полный комплект и полный пакет предложений на мировом рынке, не хватает легкого, легко-среднего истребителя, и об этом говорили давно, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Фролов. Он привел в пример Су-57 — довольно крупный и, соответственно, дорогой истребитель. К тому же, его стоимость увеличивает наличие двух двигателей, что не каждый может себе позволить.

Стоимость новейшего истребителя оценивается в $25-30 млн, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Спрос при этом ожидается на уровне 300 машин, сказал в ходе авиасалона МАКС-2021 вице-премьер Юрий Борисов.

«В любом случае это хорошая новость. Это значить, что мы получили боевой самолет, первый за десять лет после Су-57. Теперь, конечно, главное — довести его до этапа испытаний, а потом уже до серии», — подчеркивает эксперт РСМД Андрей Фролов.

Он допустил, что после выхода на международный рынок потенциальными покупателями самолета могут стать, в первую очередь, те страны, которые уже эксплуатируют МиГ-29 — к концу 2020-х годов они устареют и морально, и физически.

Как заявил РИА «Новости» Сергей Чемезов, к потенциальным заказчикам истребителя относятся страны Ближнего Востока, АТР и Латинской Америки.

Главная интрига МАКС-2021

О новейшем самолете говорили на протяжении последних нескольких месяцев, но подробности его создания ранее не раскрывались.

«Ростех» только несколько раз демонстрировал внешний облик нового самолета. Накануне он был показан в видео, опубликованном в Facebook госкорпорации. «Барабанная дробь!!! Вот оно — «лицо» нового самолета», — подписали ролик в соцсети. На видео демонстрируются контуры самолета, разработанного компанией «Сухой». Ранее госкорпорация публиковала снимки нового самолета.

О планах создать легкий однодвигательный истребитель 5-го поколения «в пилотируемом и беспилотном вариантах» в декабре прошлого года рассказал Сергей Чемезов.

«Мы считаем, что это перспективный самолет, и рассматриваем в том числе различные варианты кооперации с зарубежными партнерами», — говорил он.

Работу компания выполняла за собственный счет: Министерство обороны России такие самолеты не заказывало. То есть «Ростех» может продавать свои разработки другим странам. Как подчеркивал Чемезов, в планах было создать универсальную машину, «в пилотируемом и беспилотном вариантах».

Как ранее сообщал «Газете.Ru» источник в оборонно-промышленном комплексе, новый самолет будет оснащен развитой системой управления на базе искусственного интеллекта.

Благодаря ей будет минимизировано участие летчика в пилотировании.

«Беспилотные технологии поведения в пространстве будут активно использованы, так что в случае, например, ранения летчика или потери им сознания самолет продолжит полет и сможет безопасно вернуться на аэродром вылета», — пояснял источник.