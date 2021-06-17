«Главное — безопасность»: Турция может создать военную базу в Азербайджане

В Азербайджане возможно создание турецкой военной базы в рамках подписанного Баку и Анкарой Шушинского соглашения.

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«Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по РИА «Новости»).

Декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции была подписана Алиевым и Эрдоганом 15 июня в городе Шуша (Нагорный Карабах). Согласно документу, обе стороны в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства будут действовать совместно.

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«Они будут выступать с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава ООН и оказывать друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой помощи будут определены в ходе срочных обсуждений, будет принято решение об обеспечении обороноспособности для совместных действий, а также будет организована согласованная деятельность сил и командных структур вооруженных сил», — отмечается в тексте Шушинского соглашения.

Помимо этого, стороны обязались «продолжать совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».

Документ содержит пункт о Зангезурском коридоре, который свяжет автомобильной и железной дорогами Азербайджан и Турцию.

Сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев полагает, что у Эрдогана было три цели посещения Шуши.

Первая из них — укрепление политических связей с Азербайджаном. «Во-вторых, нужно было еще раз напомнить о роли Турции в карабахской войне, так как без нее Баку или не выиграл бы, или, как минимум, не с такими результатами», — считает Силаев.

Третья — «это эксплуатация того политического капитала, который Эрдоган приобрел, оказав военную помощь Азербайджану». «Эрдоган приехал праздновать победу с Алиевым, они будут делать это еще много лет. Поездка имеет и большое символическое значение», — добавил эксперт.

Турция выступала союзником Азербайджана во время конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе, начавшегося осенью прошлого года.

Трижды стороны устанавливали перемирие при разных посредниках, но оно не длилось долго.

В ноябре Ереван и Баку все же смогли договориться о прекращении боевых действий — посредником выступила Москва. Часть территорий Нагорного Карабаха отошла Азербайджану, в том числе и город Шуша.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нормализация отношений между Баку и Ереваном благоприятно повлияет на взаимодействие Турции и Армении.

«По ходу решения проблем Азербайджана и Армении мы тоже будем делать соответствующие шаги. Не счесть выгоду для Армении от открытия турецких границ», — приводит его слова РИА «Новости».