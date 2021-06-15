Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях

Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели переговоры в городе Шуше в Карабахе, по итогом которых была подписана декларация о союзнических отношениях, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что документ касается всех направлений сотрудничества между двумя странами. Стороны подписали декларацию по завершении переговоров один на один.

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Накануне Эрдоган прибыл с визитом в Баку. Сообщалось, что Алиев встретил главу Эрдогана в азербайджанском городе Физули в Нагорном Карабахе. Турецкого президента сопровождала его супруга Эмине Эрдоган. Позже Эрдоган посетил Шушу, перешедший под контроль Баку после боевых действий в Карабахе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского) в регионе Азербайджану.