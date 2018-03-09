«Наши подлодки способны уничтожить Россию»

В Пентагоне заявили, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию. Об этом сообщил председатель стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

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«Они [Россия — Газета.Ru] не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — заявил он в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам.

Также, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, генерал отметил, что США готовы ко всем имеющимся угрозам. «Никто не должен сомневаться в этом», — добавил Хайтен.

Американский военный подчеркнул, что, кроме массированной атаки на США, российская сторона не в состоянии предпринять какие-либо действия, на которые не смог бы ответить Вашингтон.

Зампред комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин заявил ФАН, что США в очередной раз демонстрируют агрессивный характер и риторику.

«Это заявление еще раз подтверждает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны. Мы ни разу не заявляли, что собираемся на кого-то нападать. Наша доктрина носит оборонительный характер и основана на тех возможностях и угрозах, которые могут поступить извне», — сообщил он.

Швыткин, комментируя подводные лодки, якобы способные уничтожить Россию, заявил, что США выдает желаемое за действительное. «У нас достаточно сил, которые могут отразить возможное нанесение удара с моря, в том числе и из подводного положения. Нам есть чем ответить. Заявление американского генерала — очередной плод фантазии. У меня лично вызывают сожаление те слова, та риторика, которая звучит с его стороны», — добавил зампред оборонного комитета Госдумы.

Он подчеркнул, что хотя Россия не собирается ни на кого нападать, страна готова отразить агрессию любого противника. «Главный смысл послания Владимира Путина, той части, которая посвящена новейшему вооружению, заключается в том, что мы не хотим войны, мы хотим мира. Все должны это осознать. США вместо того, чтобы бряцать оружием, должны это понять и сесть за стол переговоров. Но мы не позволим разговаривать с нами с позиции силы», — пояснил Швыткин.

Отметим, что 8 марта группа американских сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой начать переговоры с Россией по стратегической стабильности. К такому призыву они пришли по итогам послания российского лидера Федеральному собранию.

«Путин упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник.

Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты», — говорится в письме Тиллерсону. Известно, что документ подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс.

Глава МИД Сергей Лавров в ответ на призыв сенаторов к диалогу с Москвой заявил, что Россия всегда выступала за развитие партнерства с США по стратегической стабильности. Он добавил, что диалог с Вашингтоном о договоре СНВ-3 необходимо вести в рамках действующей сегодня комиссии по наблюдению за выполнением соглашения.

«В Сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет», — заявил в пятницу в своем твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков.

Днем ранее он отметил, что в США, «видимо, умеют смотреть «мультики» и хорошо знают, что есть фейк, а что — нет». «Быстрая и прагматичная реакция», — заметил Пушков.

Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию 1 марта Путин рассказал, что на вооружение России поступили 80 новых баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».

Российский лидер также представил новейшее стратегическое вооружение страны — баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету с ядерным двигателем, беспилотную субмарину с ядерным оружием, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и лазерное оружие.

На следующий день после послания Путина американские военные заявили, что «не удивлены российскими новинкам». Представитель Пентагона Дана Уайт отметила, что США готовы к отражению любых угроз. Новое вооружении России, по ее словам, учли при составлении ядерной доктрины. Уайт также добавила, что Пентагон давно следит за российскими разработками в области вооружений.

«Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — заявила Уайт отметив, что

Пентагон не собирается каким-либо образом изменять свою ядерную доктрину на фоне послания Путина.

Риторику о «новой холодной войне» Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал «пропагандистской». «По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой», — заявил Путин 1 марта.

Российский лидер убежден, что вместо создания угрозы друг для друга великие державы должны консолидировать усилия по защите от террористов. Путин также заметил, что новое российское вооружение не является «дрянной компьютерной графикой».

Отметим, что в новой американской «Национальной оборонной стратегии» США Пентагон главными угрозами национальной безопасности назвал Китай, Россию, КНДР и Иран. В документе отмечается, что ядерное оружие России — самая существенная угроза для американцев.

В середине февраля администрация Дональда Трампа опубликовала проект бюджета США на 2019 фискальный год. Сумма военных расходов в нем определена в $686 млрд — это на 13% больше, чем в 2017 году. Предполагается, что $597 млрд покроют базовые расходы, а $89 млрд будет выделено на военные операции за рубежом.