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Samsung представила новые смартфоны и умные часы

Сегодня, 10 августа, компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked. Впервые были показаны новые версии смартфонов с гибкими экранами — Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а также умные часы Galaxy Watch 5 и беспроводные наушники Buds Pro 2.

Вопреки слухам, вендор не стал отказываться от буквы Z в нейминге гаджетов. Пока неизвестно, сколько новинки будут стоить в России, поскольку с марта компания приостановила поставки гаджетов. Официальные цены на Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 — от $999 (61,2 тыс. руб.) и от $1799 (110,2 тыс. руб.) соответственно.

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